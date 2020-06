vor 32 Min.

Kraftwerk-Betreiber kritisiert Türkheimer Wertachfreunde

Plus Geschäftsführer Liepold rückt von einer engen Zusammenarbeit ab und zeigt sich „enttäuscht, dass die Umweltschützer nicht bereit sind, ihre Sachkenntnis einzubringen“.

Von Alf Geiger

Das Tischtuch zwischen den Wertachfreunden und der Landeskraftwerke GmbH (LaKW) scheint zerschnitten: LaKW-Geschäftsführer Thomas Liepold sieht angesichts der anhaltenden Kritik der Wertachfreunde am geplanten Wasserkraftwerk an der Wertach am Walterwehr auch keine Möglichkeiten mehr, mit den Umweltschützern eng zusammen zu arbeiten: „Mit der klaren Ablehnung des Kraftwerks macht auch die von uns angekündigte Vorstellung der Planung bei den Wertachfreunden vor der Einreichung der Unterlagen beim Landratsamt keinen Sinn“, schreibt Liepold jetzt an Leo Rasch von der Wertachfreunden.

Offenbar hat der Kraftwerk-Betreiber jetzt die Nase voll von den Wertachfreunden

Mit der Aufforderung , die Planungen für das Kraftwerk am Walterwehr zu stoppen und der Aussage, das Projekt sei nicht hinnehmbar, haben die Wertachfreunde laut Liepold „ihre Haltung zu dem geplanten Kraftwerk unmissverständlich klargestellt“.

Liepold, der als Mann des Ausgleichs und der Kommunikation gilt, hat offenbar auch die Nase voll vom Verhalten der Umweltschützer: „Offenbar war es ein Fehler von mir, anzunehmen, die Wertachfreunde würden als Umweltorganisation die dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energie grundsätzlich begrüßen“, so Liepold in dem Schreiben, das auch der MZ-Redaktion vorliegt.

Auch sei er enttäuscht, dass die Umweltschützer bei ihrer Ablehnung bleiben und die Argumente der LaKW dabei außer acht lassen würden, so Liepold: „Der Gedanke, mit dem Wasser, das jetzt über das Walterwehr läuft, künftig einen beachtlichen Teil des in Türkheim benötigten Stroms zu erzeugen, spielt in Ihren Überlegungen aber unverändert keine Rolle“, so Liepold: „Damit hat die Hoffnung getrogen, die Wertachfreunde würden als ,kritischer Partner’ mit ihrer örtlichen Sachkenntnis und Kreativität dazu beitragen, das Kraftwerk und sein Umfeld ökologisch zu optimieren“, ärgert sich Liepold.

Er wisse zwar, dass sich an der Überzeugung der Kraftwerksgegner nichts ändern werde, trotzdem kontert Liepold erneut einigen Punkten der Wertachfreunde. So wäre das von den Umweltschützern geforderte „naturnahe Umgehungsgewässer um das Wehr herum“ auch für den LaKW-Geschäftsführer „tatsächlich die optimale Lösung, die Wertach am Walterwehr wieder durchgängig zu machen“.

Realistisch sei diese Forderung aber dennoch nicht, so Liepold: „Dieses Gewässer müsste allerdings einen Höhenunterschied von sieben Metern überwinden, dafür wäre ein ziemlich langer Bachlauf erforderlich“. Bei einer anfänglichen Tiefe von sieben Metern und „halbwegs natürlicher Böschungsgestaltung“ entstünde damit eine beachtliche „Schlucht“, so Liepold: „Dafür ist zwischen Wehr und dem Mühlenanwesen schlicht kein Platz!“

Der Betreiber des Wasserkraftwerks am Walterwehr nimmt den "Fischlift" in Schutz

Es käme auch zu einer Grundwasserabsenkung und verändertem Hochwasserabfluss – und damit genau das Gegenteil der von den Wertachfreunden angestrebten Vernässung, ist Liepold überzeugt.

Mit dem von den Wertachfreunden schon vor einiger Zeit vorgeschlagenen „großen“ Umgehungsgewässer, das den Langweidbach mit einbezieht, habe sich die LaKW „ausführlich beschäftigt“. Knackpunkt sei hier die Rampe um das Gewässer entlang des Wertachufers zum Kraftwerksauslauf zurückzuführen.

Liepold betont, dass dafür „ganz erhebliche Eingriffe in das Ufer“ notwendig wären, unter anderem eine massive Abholzung. Zudem wäre durch diese Rampe künftig eine ökologische Umgestaltung des Ufers in diesem Abschnitt nicht mehr möglich, so Liepold: „Dies würde den Zielen der Wertachfreunde klar entgegenstehen“.

Der vorgesehene Fischlift sei deshalb „keine Spielerei technikverliebter Ingenieure“, sondern schlicht durch die örtlichen Verhältnisse verursacht, stellt Lieplod klar.

Zurecht seien die Wertachfreunde mit den Verhältnissen im Unterwasser des Wehres Irsingen unzu-frieden. Deshalb wurde gefordert, der Ablauf des Kraftwerks am Walterwehr dürfe auf keinen Fall zu einer kanalartigen Rinne der Wertach führen. Genau das sei der Anlass für die Idee gewesen, die Insel unterhalb des Wehres zu durchschneiden und den Ablauf damit über die gesamte Flussbreite zu verteilen, schreibt der LaKW-Geschäftsführer. Wenn dann noch die Uferbefestigung rechtsseitig entfernt und das Hochwasser „maßvoll“ gegen dieses Ufer gelenkt werde, würden laut Liepold „neue Strukturen entstehen, die diesen ökologisch wertvollen Bereich vergrößern und aufwerten“.

Für den Langweidbach sei eine naturnahe Umgestaltung ab der Ausleitung der Wertach bis zur „hinteren“ Grundstücksgrenze des gemeindlichen, als Acker genutzten Grundstücks. Luftlinie seien das 180 Meter, rechnet Liepold vor. Nach der Umgestaltung würde der Bach etwa 200 bis 220 Meter Länge haben, so Liepold: „Also deutlich mehr als die von genannten 70 Meter“, kritisiert Liepold die Argumentation der Wertachfreunde auch in diesem Fall.

Wie mehrfach berichtet, will die bayerische Landeskraftwerke GmbH am Walterwehr ein Wasserkraftwerk bauen und mindestens fünf Millionen Euro in ein „ökologisches Vorzeigeprojekt“ investieren. Die Bayerische Landeskraftwerke GmbH (LaKW) werde am geplanten Bau eines Wasserkraftwerkes am Walterwehr an der Wertach nicht rütteln lassen, machte Liepold schon mehrfach deutlich und ließ auch keinen Zweifel daran, dass die LaKW eine juristische Auseinandersetzung nicht scheuen würden.

Von der Forderung der Wertachfreunde, die Planungen für das Wasserkraftwerk am Walterwehr an der Wertach einzustellen, will LaKW-Geschäftsführer Thomas Liepold nichts wissen - im Gegenteil: „Als Landeskraftwerke, aber auch persönlich, halte ich den geplanten Bau des Kraftwerks unverändert für sinnvoll und notwendig. Wir werden die Planung weiterverfolgen und sind gespannt auf die Reaktionen im Genehmigungsverfahren“.

