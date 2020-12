16:18 Uhr

Landkreis Unterallgäu vertagt Entscheidung über Amazon-Ansiedlung

Bisher ist Amazon in unserer Region in Graben südlich von Augsburg vertreten. Jetzt könnte ein neuer Standort am Allgäu Airport hinzukommen.

Plus Das Unterallgäu hat sich noch nicht festgelegt, ob es dem Verkauf eines Gewerbegrundstücks an den Versandriesen Amazon zustimmt. So geht es nun weiter.

Von Helmut Kustermann

Über die Ansiedlung von Amazon am Memminger Flughafen ist im Unterallgäuer Kreistag noch nicht entschieden worden. Im Kreisausschuss wurde eine Entscheidung vertagt. Bereits vorab hatten sich mehrere Fraktionssprecher kritisch geäußert (Mehr dazu hier: Das sagen Parteien zur Amazon-Ansiedlung im Unterallgäu)

Amazon will, wie berichtet, ein Verteilzentrum am Allgäu Airport bauen. Der Konzern interessiert sich für ein mindestens 30.000 Quadratmeter großes Gelände. Die Fläche gehört einer Gesellschaft, der alle Allgäuer Kreise und kreisfreien Städte angehören. In diesem Unternehmen muss es eine Zwei-Drittel-Mehrheit geben, damit der Verkauf an Amazon zustande kommt.

Die Abstimmung über Amazon im Unterallgäu findet wohl im Januar statt

Im Unterallgäuer Kreisausschuss habe am Montag eine „hochkritische Stimmung“ gegenüber dem Amazon-Vorhaben geherrscht, sagt ein Teilnehmer. „Ich wüsste keine Stimme, die das Projekt befürwortet hat.“ Mit Skepsis hätten Kommunalpolitiker auch die Aussage von Amazon aufgenommen, dass im Allgäu keine Frachtflüge geplant seien: „Schließlich liegt der geplante Standort strategisch günstig direkt neben dem Airport.“ Letztlich seien viele Fragen nicht zu klären gewesen, sagt ein Sitzungsteilnehmer: „Von Amazon war niemand da.“ Laut Landrat Alex Eder (Freie Wähler) findet die Abstimmung voraussichtlich im Januar statt.

In der Allgäuer Politik gibt es viel Gegenwind für das Vorhaben des US-Konzerns. Zu den Gegnern gehören unter anderem auch die Freien Wähler im Oberallgäu: Ziel müsse die „Förderung lokaler und regionaler Unternehmen“ sein.

