vor 45 Min.

Landratswahl: Daniel Pflügl will kandidieren

Der Grünen-Politiker Daniel Pflügl aus Bad Wörishofen hat sich gut überlegt, ob er Landrat im Unterallgäu werden will.

Daniel Pflügl will bei der Landratswahl im kommenden Jahr als Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen antreten. Mit der Entscheidung dafür hatte sich der 44-Jährige Zeit gelassen: Bereits Anfang November hatte ihn die Grünen-Kreistagsfraktion wie berichtet in einer Pressemitteilung als ihren Wunschkandidaten präsentiert. (Lesen Sie dazu: Grüne stellen Wunschkandidat für Landratswahl vor)Pflügl fühlte sich geehrt, wollte das Angebot aber zunächst „gründlich überdenken“. Und dafür habe in den vergangenen Wochen aufgrund zahlreicher Termine, die zudem nicht vom Thema „Landrat“ überlagert werden sollten, schlicht die Zeit gefehlt. Als Beispiele nennt er die Wahl des Landesausschusses, dem Pflügl seit Oktober angehört, den Partei-Konvent in Augsburg sowie die Aufstellung der Grünen-Kreistagsliste. Er habe die endgültige Entscheidung deshalb auf seinen Urlaub in der vergangenen Woche verlegt.

„Die Entscheidung, dass ich mich politisch für das Unterallgäu engagieren will, ist aber schon lange zuvor gefallen“, betont Pflügl, der im Bad Wörishofer Stadtrat seit fast sechs Jahren für die Themen Umwelt, Energie und Stadtentwicklung zuständig ist. „Als Stadtrat habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht, zu gestalten.“ Schnell sei ihm klar gewesen, dass er Politik nicht mehr nur als Ehrenamt, sondern als Beruf ausüben wolle. Bestärkt haben den verheirateten Vater dreier Kinder all diejenigen, die ihm das Amt des Landrates zutrauen und ihn schließlich in der eigenen Partei als Kandidat ins Gespräch gebracht haben.

Auch ein gemeinsamer Landratskandidat mit der SPD war bei den Grünen im Gespräch

Die hatte sich zuvor gut überlegt, ob sie überhaupt einen eigenen Kandidaten stellen sollte. Auch ein gemeinsamer Kandidat zusammen mit der SPD war eine Zeit lang im Gespräch, doch daraus wurde nichts: Jede Partei sei eben eigenständig, habe ihr eigenes Programm und ihre eigenen Leute, so Pflügl. „Das respektiere ich.“ Wie berichtet schickt die SPD mit Michael Helfert einen eigenen Kandidaten ins Rennen.

Als die ersten Parteifreunde Pflügl die Kandidatur nahelegten, sei seine erste Reaktion gewesen: „Nein, ich doch nicht.“ Inzwischen ist er jedoch überzeugt, dass er für das Amt des Landrats der Richtige ist. Den Landkreis sieht er vor großen Herausforderungen. „Ich glaube, dass wir uns ein ,Weiter so‘ nicht leisten können. Dafür haben wir keine Zeit mehr“, ist er überzeugt. Auch der ländliche Raum stehe vor einem enormen gesellschaftlichen Wandel.

Daniel Pflügl beschreibt sich selbst als entscheidungsfreudig

Bislang ist Pflügl, der im Unterallgäu aufgewachsen ist, als Hauptkommissar bei der Kriminalpolizei in Memmingen tätig und außerdem Sprecher der Grünen im Unterallgäu sowie schwäbischer Bezirksvorstand. Trotz der längeren Bedenkzeit beschreibt sich Pflügl durchaus als entscheidungsfreudig. „Man muss Entscheidungen treffen. Bummelei ist nichts für mich“, sagt er.

Am Donnerstag, 9. Januar, will er seine Parteimitglieder bei der Nominierungsversammlung ab 19 Uhr im Gasthaus Rössle in Bad Wörishofen davon überzeugen, „dass es cool ist mit mir“. Sollte ihm das gelingen, wäre er der fünfte Bewerber um den Posten des Landrats: Für die CSU tritt Rainer Schaal aus Augsburg an, für die Freien Wähler Alex Eder aus Türkheim, für die SPD der Mindelheimer Michael Helfert und für die „Unabhängige Allgäuliste“ Jürgen Konrad aus Waldstetten im Landkreis Günzburg. (baus)

Mehr zu den weiteren Bewerbern um den Landrats-Posten lesen Sie hier:

Noch ein Bewerber will Landrat im Unterallgäu werden

SPD nominiert waschechten Unterallgäuer

Raus aufs Land, und gleich Landratskandidat

CSU-Landratskandidat ist neugierig aufs Unterallgäu

Themen folgen