15.05.2019

Langfinger im Kneipp-Hotel

Keine schönen Erinnerungen nimmt ein Kurgast mit nach Hause: Während die Frau frühstückte, drang ein Dieb in ihr Hotelzimmer ein.

Eine böse Überraschung erlebte eine Frau, als sie am Samstag nach dem Frühstück in einem Kneipphotel in ihr Hotelzimmer zurück kehrte: Die Tür zu ihrem Zimmer stand sperrangelweit offen. Erst hatte die Frau noch gehofft, dass nur die Putzfrau vergessen hatte, die Tür zu schließen. Doch als sie ihr Zimmer genau kontrollierte stellte sie fest, dass ihr Handy, ein Bogen Briefmarken und Postkarten fehlten. Der Wert des Diebesgutes wird von der Polizei auf rund 115 Euro geschätzt.