vor 27 Min.

Lehrer protestieren

Angeordnete Mehrarbeit kommt bei den Pädagogen nicht gut an

Seit Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) Lehrern vor allem von Grundschulen vom kommenden Schuljahr an eine Stunde Mehrarbeit verordnet hat, brodelt es an den Schulen. Lehrkräfte an Grund-, Mittel- und Förderschulen aus dem Bereich Mindelheim wollen sich an diesem Freitag, 7. Februar, am landesweiten Aktionstag des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes „Lehrermangel: so nicht!“ beteiligen. Das teilte der Kreisvorsitzende Markus Rehle mit.

Geplant ist eine Postkartenaktion. Auf diesen Karten werden persönliche Botschaften an den Kultusminister formuliert. Der BLLV sammelt alle Postkarten aus ganz Bayern und will sie dem Minister persönlich übergeben.

Lehrer an Grund-, Mittel- und Förderschulen sollen das „Versagten der bayerischen Schul- und Bildungspolitik ausbaden“, sagt Rehle. Er hält die Vorgaben des Kultusministers für „völlig inakzeptabel“. Neben der einen Stunde Mehrarbeit pro Woche wehren sich die Lehrkräfte auch dagegen, dass vorzeitiger Ruhestand wegfallen soll. (mz)

Themen folgen