Live-Gottesdienst aus Türkheimer Kirche

Plus Wegen der Corona-Pandemie sind die Gotteshäuser geschlossen. Das hindert Seelsorger wie Claus Förster jedoch nicht, mit der Kirchengemeinde in Kontakt zu treten.

Ein Novum gab es am vergangenen Palmsonntag in der Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde in Türkheim: einen Gottesdienst, der aus der Kirche live im Internet übertragen wurde. „Das hat viel Zeit gekostet, dafür die technischen Voraussetzungen zu schaffen“, sagt Pfarrer Claus Förster, der ohne professionelle Hilfe, aber mit großer privater Unterstützung die Technik dafür hingekriegt hat. Die Familienband durfte für Live-Musik sorgen. Es gab traditionelle und moderne Kirchenlieder für Alt und Jung zum Mitsingen vor dem Bildschirm. Die Liedtexte dazu waren eingeblendet.

Der Aufwand und die vielen Arbeitsstunden haben sich gelohnt. „Es gab großen Zuspruch“, fasst Pfarrer Förster die Rückmeldungen zusammen. „Viele Zuschauer, auch von außerhalb, hatten eingeschaltet, sogar aus der Schweiz.“ Und auch mitgesungen hätten viele. Was war für ihn anders? „Die Gemeinde fehlte natürlich.“ Und auch den beliebten Treffpunkt im Kirchencafé nach dem Gottesdienst gab es nicht.

Predigt gibt es per Post im Voraus

Auch an Gemeindemitglieder, die das Internet nicht nutzen können oder wollen, wird in der Türkheimer Evangelischen Gemeinde gedacht. Jeder kann auf Anfrage die Sonntagspredigt im Voraus per Post erhalten. In der Audio-Form ist sie später im Netz abrufbar. Der Gemeinde-Newsletter wird auf Wunsch auch in Druckform zugestellt. Ein gutes Angebot für die 1700 Gemeindemitglieder.

Die seelsorgerische Betreuung seiner Gemeinde sei erst einmal nicht viel anders als in normalen Zeiten, erklärt Pfarrer Förster auf Nachfrage. „Man kann auch am Telefon beten.“ Das persönliche Treffen zu Anlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten falle allerdings derzeit weg. „Das alles läuft jetzt in anderer Form“, beschreibt er die Situation. Durch Gespräche der Gemeindemitglieder unter- und miteinander könne der Zusammenhalt gestärkt und dazu beigetragen werden, dass sich niemand verloren fühlen müsse. Allerdings sei der abrupte Abbruch des Alpha-Glaubenskurses für ihn besonders schmerzlich.

Unsicherheit, aber keine Panik

Die Unsicherheit und die Angst in der Corona-Krise sei im Hintergrund bei allen Menschen zu spüren, mit denen er es zu tun habe, sagt Pfarrer Förster, auch wenn er bisher bei niemandem deswegen Panik erlebt habe. Dass man nun Ostern zuhause statt mit anderen zusammen feiern könne, sei allerdings traurig.

Im Osterbrief 2020 der Katholischen Pfarrgemeinde Türkheim ist auch der evangelische Pfarrer mit einem Beitrag vertreten. „Diese schwierige Zeit bietet uns allen auch die Chance zu fragen, was ist wirklich wichtig im Leben, worauf kommt es an und was ist nur nettes, schmückendes Beiwerk“, schreibt er.

Am kommenden Ostersonntag gibt es ab 10 Uhr den zweiten Live-Gottesdienst der evangelischen Kirche in Türkheim im Netz. Er ist abrufbar unter der Internet-Seite www.bibeltv/live-gottesdienste und dem Button „Evangelisch“.