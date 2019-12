Löwenbräu-Arkaden nehmen die nächste Hürde

Plus So richtig glücklich sind die Stadträte mit der neuen Regelung für den Lieferverkehr nicht. Für Stefan Ibel ist es „Planungspfusch“, für Bürgermeister Paul Gruschka und die Ratsmehrheit ist es „eine Lösung des Machbaren“

Eigentlich ist der Bau der Löwenbräu-Arkaden ja beschlossene Sache, seit der Bad Wörishofer Stadtrat im Juli grundsätzlich grünes Licht für das 40-Millionen-Projekt gegeben hat. Investor Dieter Glass war bei der Planung des Mammut-Projekts auf eine Vielzahl an Forderungen aus dem Stadtrat eingegangen und hatte letztlich eine satte Mehrheit im Rat für den Bau der Löwenbräu-Arkaden gewinnen können.

Im Oktober räumte der Stadtrat mit seinem Ja zu einer zweijährigen Ausnahmegenehmigung für den Baustopp im Sommer einen weiteren Stolperstein aus dem Weg. Doch bevor ein endgültiger Bebauungsplan verabschiedet werden kann, müssen noch weitere Detailfragen geklärt werden – diesmal ging es erneut um die Verkehrsführung insbesondere für den Lieferverkehr mit Lkw an der Hauptzufahrt, die bereits in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates Ende Oktober die Wellen hochgehen ließ.

An den Gräben im Stadtrat zwischen glühenden Befürwortern des Projekts und nicht weniger glühenden Gegnern hat sich indes nichts geändert, wie sich auch bei der Sitzung am Montagabend schnell zeigen sollte. Denn schon bevor überhaupt der Punkt „Baumaßnahme Löwenbräu-Areal + Luerswiese“ mit der Änderung des Bebauungsplanes und dem daraus resultierenden Billigungsbeschluss aufgerufen werden konnte, stellte SPD-Fraktionschef Stefan Ibel gleich mal den Antrag, diesen Punkt gleich wieder von der Tagesordnung zu kippen.

SPD beantragt die Absetzung der Beratung

Begründung: Von den Beschlüssen des Bauausschusses liege dem Gesamtstadtrat noch immer kein Protokoll vor, aus dem die nicht im Ausschuss vertretenen Räte sich hätten entsprechend einlesen und informieren können. „Ein Skandal“, sei es, so Ibel, wenn gut sechs Wochen nach einer Sitzung noch immer kein Protokoll vorliege. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) verwies auf die bekannten personellen Engpässe im Bad Wörishofer Rathaus und auch darauf, dass dies alles ja schon in der Vorbesprechung der Fraktionsvorsitzenden – also auch mit Ibel – abgestimmt worden sei. Ibel blieb aber dabei: Die gesamte Planung der Verkehrsführung vor dem 40-Millionen-Projekt sei nichts anderes als ein „Planungspfusch“, weshalb er auch der überarbeiteten Version nie und nimmer zustimmen könne. Die Kritik fokussierte sich auf die neue Planungsvariante, die den Zulieferverkehr jetzt auf eine eigene Spur auf dem Gelände der Löwenbräu-Arkaden führt.

Geplant ist nämlich, dass Sattelzüge, die den Supermarkt in den Löwenbräu-Arkaden beliefern, vor dem Gebäude rückwärts am Eingangsbereich vorbei in die Ladezone der Löwenbräu-Arkaden fahren, also in den halbrunden Gebäudeteil. Vorwärts geht es dann wieder hinaus.

Knackpunkt ist die Lkw-Zufahrt ins Gebäude

In der ersten Planung war noch vorgesehen, die Lkw auf der Straße wenden zu lassen, was den Stadträten als viel zu gefährlich erschien. Die überarbeitete Version hat nun eine eigene Zufahrt für kleinere Lieferfahrzeuge („Sprinter“) und eine Fahrspur, auf der große Lkw dann rückwärts einfahren können, um den geplanten Supermarkt in den Löwenbräu-Arkaden mit Waren versorgen zu können. Eine „Lösung des Machbaren“ sei gemeinsam mit dem Investor gefunden worden, so Bürgermeister Gruschka, der aber auch nicht verhehlen wollte, dass er dies nicht für eine ganz optimale Lösung hält. Aber, angesichts des zur Verfügung stehenden Platzes habe ein „guter Kompromiss“ gefunden werden können.

SPD-Fraktionsvize Helmut Vater wird auch mit der überarbeiteten Verkehrsführung kein Freund der Löwenbräu-Arkaden mehr und sah die Schuld auch in diesem Fall bei der Rathausverwaltung, die „ohne Sinn und Verstand“ die Zahlen einer Verkehrszählung der Planer übernommen habe. Für ihn sei die jetzt gefundene Variante mit der „Rückwärtsspur“ für Lkw sowieso „äußerst gefährlich“, gerade für Fußgänger und/oder Radfahrer.

Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer war hin- und hergerissen, die neue Planung halte sie zwar auch nicht für gelungen („Das ist einfach Mist“), doch auch kurz vor der Abstimmung wisse sie noch immer nicht, ob sie nun zustimmen oder ablehnen solle.

Das sahen zwar auch einige andere Ratskollegen so, doch auch der – nach einem Lkw-Unfall eines Familienmitglieds – emotionale Appell von Konrad Hölzle (CSU), der sich selbst erneut als „Kritiker dieses Projekts“ outete, konnte die Mehrheit nicht mehr umstimmen.

Mit 16:5-Stimmen wurde die neue Verkehrsführung und damit auch der sogenannte Billigungsbeschluss akzeptiert – auch weil einige Fürsprecher darauf hingewiesen hatten, dass der Stadtrat doch endlich mal zu einer Entscheidung kommen müsse, um den Bau nicht noch weiter zu verzögern. Doris Hofer nahm nicht an der Abstimmung teil, weil sie austreten musste. Nach der Sitzung stellte sie klar, dass sie sich aber keineswegs habe drücken wollen. Nur habe die Diskussion dann schneller ein Ende gefunden als erwartet.

In die Ausführungsbestimmung mit dem Investor soll nun ausdrücklich aufgenommen werden, dass an dieser sensiblen Stelle des Großprojekts für ausreichendende Sicherheitsmaßnahmen gesorgt werden muss.

Wenn dann die Unterlagen im städtischen Bauamt entsprechend überarbeitet worden sind, dann werden sie erneut öffentlich ausgelegt. Etwa im Januar, so schätzt ein Mitarbeiter des Bauamtes auf Anfrage, werde diese öffentliche Auslegung erfolgen, bei der dann erneut Bürger und Behörden ihre Einwände anbringen können. Dann geht die Planung erneut in den Stadtrat, wo dann zunächst die Anregungen und Bedenken abgewogen und dann in einen Satzungsbeschluss münden sollen. Das wiederum ist der Moment, wo Investor Dieter Glass einen Bauantrag vorlegen kann – dann nur noch eine reine Formsache.