vor 53 Min.

MZ-Aktion: Erzählen Sie uns Ihre Adventsgeschichte!

Gesucht werden erzählenswerte Erlebnisse und Anekdoten aus der Weihnachtszeit. Machen Sie mit und erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Willkommen in der Adventszeit, die in Bayern gerne auch die „stade Zeit“ genannt wird. Das könnte man zwar vor lauter Deko-Wahn und schreiender Werbung rund um das Weihnachtsfest glatt vergessen. Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in uns Menschen eine Art Sehnsucht brennt, genau diese Zeit immer wieder aufs Neue erleben zu dürfen. Was macht sie so besonders?

Ist es die biblische Geschichte rund um die Geburt Jesu? Sind es die weltlichen Traditionen, die wir im Laufe der Zeit rund um dieses Ereignis etabliert haben? Oder die Gerüche von Zimt und Anis, von ausgeblasenen Adventskerzen und Tannennadeln? Eines steht fest: Die „stade Zeit“ macht etwas mit uns Menschen. Ruhe und Zeit sind zu Gütern von unbezahlbarem Wert geworden.

Erzählen Sie uns Ihre Adventsgeschichten

Auch für das Geschichten-Erzählen braucht man Ruhe und Zeit. Deshalb fallen vielen Menschen genau in der Adventszeit erzählenswerte Erlebnisse und Anekdoten ein. Das Unterallgäu ist reich an Traditionen und damit auch reich an Geschichten und die Menschen hier haben eine besondere Freude daran, das Erlebte mit anderen zu teilen.

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn auch Sie unser Projekt mit Ihrer persönlichen Geschichte bereichern. Ein Beispiel finden Sie hier: Abenteuer im Schneegestöber

Die Geschichten können lustig, skurril oder sinnlich sein, dürfen aber auch traurige Elemente enthalten, die zum Nachdenken anregen. Die freie Journalistin Melanie Springer-Restle aus Kirchheim betreut das Projekt. Sie besucht Sie gerne zuhause oder Sie treffen sich in einem Café. Sie erzählen einfach, was sie erlebt haben und die Autorin macht daraus eine runde Geschichte. Daraus soll nächstes Jahr ein Buch im Heimatverlag Hans Högel Mindelheim entstehen, in dem ausgewählte Adventsgeschichten von Unterallgäuer Frauen und Männern jeglichen Alters veröffentlicht werden. Melanie Springer-Restle freut sich aufs Kennenlernen. „Ich bin schon gespannt auf Ihre persönliche Adventsgeschichte!“

So können Sie uns erreichen

Mitmachen geht ganz einfach: Melden Sie sich einfach bei Melanie Springer-Restle. Das geht entweder per E-Mail unter office@melanie-springer.de oder unter der Telefonnummer 08266/8695580.

