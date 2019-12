vor 17 Min.

Märchenwald: Der Zoff geht weiter

Bad Wörishofens Bürgermeister gibt nach massiver Kritik des Initiators eine Erklärung ab und spricht von „Wahlkampfspektakel“.

Von Markus Heinrich

In Sachen Märchenwald geht es wenig märchenhaft zu. Nach massiver Kritik des Märchenwald-Erfinders Siegfried Unsin reagierte Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka (FW) am Montag mit einer Erklärung. Er wirft Unsin „unerfreuliches Wahlkampfspektakel“ vor und sieht sein eigenes sowie das Ansehen von Kämmerin Beate Ullrich beschädigt. Bedauerlich sei, dass die „schöne Idee des Weihnachtsmärchenwaldes von solchen Vorkommnissen überschattet“ werde.

Unsin war nicht zur Eröffnung des Weihnachtsmärchen Winterwalds am Denkmalplatz gekommen. Gruschka habe ihn bei Materialkosten von 5000 Euro mit einem Zuschuss von 1000 Euro abgespeist und ihn zum Betteln zu den Einzelhändlern geschickt“, klagte der Goldschmied. Das sei falsch, sagt nun Gruschka, der bereits bei der Eröffnung auf Unsins Vorwürfe reagiert hatte. Unsins Aussage, Gruschka solle sich bei der Märchenwald-Premiere nicht blicken lassen und könne seine 1000 Euro behalten, nennt Gruschka „ungeheuerlich“. Falsch sei zudem, dass „geprüfte Belege seit 16. August bei der Stadtkämmerin auf dem Tisch lägen“. Das hatte Unsin behauptet, nachdem Gruschka fehlende Belege ins Feld geführt hatte.

Was der Stadt an Rechnungen bereits vorliegt

Unsin habe am 28. November einen Antrag auf Zuschuss für die „mit Rechnungen belegten Materialkosten von 2000 Euro der Orchidee, die auch im nächsten Jahr wieder zu sehen sein soll, gestellt“, berichtet Gruschka nun. Von den geleisteten 300 Arbeitsstunden „wollte er nicht reden“.

Mit gleichem Schreiben habe Unsin für den „Weihnachtsmärchen Winterwald“ angemerkt, dass er 700 Arbeitsstunden und Materialkosten von zirka 5000 Euro gehabt habe. „Ob dies überhaupt einen Antrag auf einen Zuschuss darstellt, muss Unsin erst einmal konkretisieren“, so Gruschka. „Dafür liegen der Kämmerei auch keine Belege vor.“ Die Attraktionen „Orchidee“ und „Märchenwald“ dürften nun nicht vermischt werden. Man könne auch nicht behaupten, er würde Unsins Arbeit nicht schätzen und nicht bezuschussen. „Schon deshalb nicht, weil der Bürgermeister nach der Geschäftsordnung nur für die Gewährung von Zuschüssen bis zu 3000 Euro je Einzelfall zuständig ist“, erläutert Gruschka.

In Sachen „Orchidee“ sei „aufgrund der Haushaltskonsolidierung eine komplette Kostenübernahme abgelehnt“ worden, durch die Kämmerei. „Zudem wurde gebeten bei den aktiven Einzelhändlern und den Hoteliers einen Zuschussantrag zu stellen.“ Diese hätten abgelehnt. Nach einer Anmahnung des Zuschusses durch Unsin und „reiflicher Überlegung“ habe er von den geprüften Kosten 1000 Euro Zuschuss bewilligt, so Gruschka. Vom Projekt Winterwald habe er erstmals Mitte September erfahren, vom Aufwand erst am 28. November. Gruschka erinnert an eine Aussage Unsins in der Mindelheimer Zeitung, wonach dieser von einem „Weihnachtsgeschenk an die Stadt den Kur- und Tourismusbetrieb, wie auch den Hoteliers und den Einzelhändlern“ gesprochen habe und hoffe, dass „alle Mitwirkenden ein paar Euro dafür springen lassen“.

Bürgermeister berichtet über wütenden Anruf

Gruschka berichtet zudem von einem wütenden Anruf Unsins am 12. Dezember. Unsin habe gedroht, dass Gruschka „ein Fiasko“ erleben werde, wenn er den Märchenwald eröffne, und mit einer deftigen Rede gedroht. Er selbst, so Gruschka, habe erwidert, er lasse sich nicht erpressen. „Dies alles ist als unerfreuliches Wahlkampfspektakel einzustufen“, findet Gruschka und verweist auf eine Anzeige Unsins vom 14. Dezember mit dem Hinweis „Nächstes Jahr ist Wahl! O.B. …. !!!“. „Es mag ja sein, dass Unsin die Eröffnung lieber mit dem Zweiten Bürgermeister Welzel gemacht hätte, aber der Erste Bürgermeister bin immer noch ich“, so Gruschka.

Die bisherige Unterstützung von Unsin durch den Betriebshof betrugen laut Gruschka rund 4000 Euro und durch den Kur- und Tourismusbetrieb rund 3000 Euro. „Es ist daher sehr enttäuschend, dass Besucher der Eröffnung behaupteten, Unsin werde von mir nicht unterstützt.“ Die Materialkosten von 5000 Euro habe er zudem in den Haushalt 2020 einplanen lassen: „Die gesamte Unterstützung beliefe sich dann auf zirka 12.000 Euro.“

„Sicherlich wird auch der Stadtrat ohne Belege für die Materialkosten des Wintermärchens keine Entscheidung über einen Zuschuss treffen können und wollen“, glaubt der Bürgermeister.

