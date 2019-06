vor 33 Min.

Mann stirbt beim Angeln an der Kammel

Ein 80-jähriger Mann ist bei Loppenhausen in die Kammel gefallen. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Von Johann Stoll

Beim Angeln ist am Dienstagvormittag ein 80-jähriger Mann in Loppenhausen ums Leben gekommen. Der Mann war offenbar ohne Fremdeinwirkung in die Kammel gestürzt. Dabei wurde er wenige Meter in den Fluten mitgerissen. An einem Baum blieb der Mann so unglücklich hängen, dass sein Kopf unter Wasser gedrückt wurde, teilte die Polizei Mindelheim mit.

Eine Verwandte hatte sich auf die Suche nach dem Rentner gemacht, weil er nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Weil sie nur einen Schuh und die Angel an der Kammel vorfand, löste sie sofort Alarm aus. Die Feuerwehr Loppenhausen war ebenso vor Ort wie die Wasserwachten aus Krumbach und dem Unterallgäu. Die Einsatzkräfte konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Vor Ort ermittelte die Kripo. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine. Das Opfer stammt aus Loppenhausen.

