18.05.2019

Mariensingen im Kloster Irsee

Dirlewanger Musiker machen mit

In der ehemaligen Klosterkirche Irsee findet am Sonntag, 19. Mai, das „Schwäbische Mariensingen“ statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Lobpreis Marias und die Meditation der Lebensstationen der Gottesmutter sind tief verwurzelt in Brauchtum und Volksfrömmigkeit. Vor dem Hintergrund der aufblühenden Natur bringt die Volksmusik im Marienmonat Mai die Verehrung der Gottesmutter auf vielfältige Weise zum Ausdruck.

Unter der Leitung von Maximilian Osterried gestalten folgende Gruppen aus Bayerisch-Schwaben das Programm: Christian Dreigesang, Lechrainer Viergesang, Dirlewanger Klarinettenquartett, Oberdorfer Weisenbläser, Lauterbacher Dreigesang, Schwangauer Zwoagsang und Marktoberdorfer Stubenmusik. An der Balthasar Freiwiß-Orgel spielt Georg Wawrzik.

Lieder und Instrumentalstücke wechseln ab mit geistlichen Worten. Seit 1982 findet das „Schwäbische Mariensingen“ auf Initiative der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwaben in Zusammenarbeit mit der Katholischen Pfarrei Irsee und der Schwabenakademie Irsee statt. Der Eintritt ist frei. (mz)

