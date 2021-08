Markt Wald

vor 2 Min.

Markt Wald will schnelleres Internet

Plus Auf dem Papier ist das Internet in Markt Wald gar nicht so langsam. Doch in der Praxis sieht das anders aus, sagt Bürgermeister Peter Wachler und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Von Wilhelm Unfried

Trotz des erfolgreichen Glasfaserausbaus in sämtlichen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Markt Wald betrachtet Bürgermeister Peter Wachler die Breitbandversorgung auf dem flachen Land und besonders im Hauptort seiner Gemeinde nach wie vor mit Sorge. Dort sollen nach Angaben von Telekom und Vodafone zwar zuverlässig Download-Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit pro Sekunde erreicht werden. „Doch die Realität sieht anders aus“, sagt Wachler. Er setzt nun auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger.

