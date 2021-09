Zerschlagene Scheibe führt zu blutigem Polizeieinsatz in Markt Wald

Ein Mann ist ausgerastet und schlug um sich. Wegen des vielen Blutes befürchtete die Polizei zunächst sogar mehrere Verletzte.

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in Markt Wald eine Glasscheibe eingeschlagen und sich dabei stark blutende Schnittwunden am Arm zugezogen. Der hinzugerufenen Polizei war wegen des vielen Blutes zunächst nicht klar, ob es weitere Verletzte gab, doch dies war zum Glück nicht der Fall.

Der Mann musste ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden

Der verletzte Mann leidet laut Polizei an einer psychischen Störung und musste ins Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Bevor er dorthin gebracht werden konnte, leistete er jedoch heftigen Widerstand gegen die Polizeibeamten, die jedoch bei dem Einsatz unverletzt geblieben sind. (mz)