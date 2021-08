Bachsanierung in Mattsies: Räte stimmen für kleine Lösung

An den Grundstückszufahrten über den Mattsieser Dorfbach hat der Zahn der Zeit genagt. Diese Arbeiten sind nun geplant.

Ein Markenzeichen im Ortsbild von Mattsies ist die teilweise Offenlegung des Dorfbaches. An bestimmten Stellen ist der Bach allerdings verrohrt, um die Hofeinfahrten zu ermöglichen. Diese verrohrten Stellen zeigen nun Ermüdungserscheinungen, wie Ingenieur Markus Hofbauer von der Firma Arnold Consult in der Gemeinderatssitzung erklärte. Er erläuterte drei Sanierungsmöglichkeiten, wobei sich der Marktrat für die billigste entschied. An drei Stellen sollen die schützenden Schichten erneuert werden. Ansonsten bestehe die Gefahr, so Hofbauer, dass der Beton brüchig wird. Das wird den Haushalt, so Bürgermeister Johannes Ruf, mit rund 130.000 Euro belasten.

Die teuerste Sanierungsvariante hätte den Markt 1,7 Millionen gekostet. Hofbauer erklärte, man habe die verrohrten Bereiche mehrmals im Beisein von Fachleuten auch des Landratsamtes untersucht. Es sei teilweise eine Karbonisierung des Betons erfolgt, Stahlteile fingen an zu rosten und es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Tragfähigkeit der Betonhülle gefährdet werde. Dabei hätten sich drei Schwerpunkte herauskristallisiert, wo man unbedingt etwas tun müsse.

Die gesamte Verrohrung des Mattsieser Dorfbaches neu zu bauen, war den Gemeinderäten zu teuer

Man könnte nun diese drei Stellen sanieren, oder aber die Verrohrung in der gesamten Länge neu bauen. Dabei gebe es die Möglichkeit, dies in geschlossener oder offener Bauweise zu tun. Die beiden letzten Varianten würden Kosten von 1,3 beziehungsweise 1,7 Millionen Euro nach sich ziehen.

Das war den Räten mit Blick in die Kasse doch zu teuer, wenn auch dritter Bürgermeister Armin König von einem „Muss“ und Marktrat Konrad Riegg von einer Notlösung sprach.

Der Fachmann hatte zuvor nochmals darauf hingewiesen, dass man schnell etwas machen müsse, denn ansonsten könnte die Verrohrung einbrechen. Man habe dann wieder für fünf bis zehn Jahre Zeit gewonnen. Aber er machte den Räten auch klar, dass man nur einen Aufschub erreiche. Irgendwann werde der Markt um eine Generalsanierung nicht herum kommen. Der Marktrat in Tussenhausen beschloss die Teilsanierung einstimmig.