Mauldäschla und ihre Vorteile in Corona-Zeiten

Plus Ein Stück Stoff vor dem Mund kann helfen, damit andere nicht mit Corona angesteckt werden. Es hilft aber auch noch in anderen Momenten.

Da nähen zahlreiche Helfer und Helferinnen tagelang wie die Wilden und dann heißt es auf einmal, sie könnten abgemahnt werden, wenn sie ihr mit Gummi und Draht versehenes Stoffstück „Mundschutz“ nennen. Ob den Anwälten wirklich schon so langweilig ist (oder sie bereits so klamm bei Kasse sind?) oder ob es sich um einen Internetscherz handelt, sei mal dahingestellt. Sicher ist: Die Näher und Näherinnen in unserer MZ-Facebook-Gruppe „Das Unterallgäu hilft sich“ hat die Nachricht von den Abmahnungen zu neuen kreativen Höchstleistungen angespornt – und das ausnahmsweise nicht an der Nähmaschine.

Zahlreiche kreative Einfälle für das Wort "Mundschutz" „Wie das Kind nennen?“, wollte „El Ke“ wissen und hat gleich mal ein paar Synonyme für die Maske vorgeschlagen: Grandlduach, Goschnabdeckung, Mauldichtung, Mundverkleidung. Die Kreativen ließen es sich nicht nehmen und haben fleißig neue Wörter dafür erfunden. Ob Mundshirt oder Mauldichtung, ob Gesichtslappen oder Gsichtsfetzn, ob Neihusterle oder Maulverkleidung, ob Maulfetza oder Rotzbremse, ob Schnutenlatz oder Mauldäschle, ob Haderlumpa oder Bussistopper. Sie alle tragen nicht nur dabei, Tröpfcheninfektionen zu minimieren, sondern haben auch noch einen weiteren Vorteil, den „Andy Irlbeck“ sogleich erkannt hat: „Kannst die Gosch verziehen, wenn dich einer nervt, oder ihm die Zunge rausstrecken – und keiner merkt‘s.“

