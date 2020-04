vor 35 Min.

Mehr Plätze für Kinderbetreuung in der Corona-Krise

Die Stadt Bad Wörishofen weitet ihr Angebot aus. Entscheidung über Gebühren ist gefallen.

Von Markus Heinrich

Die Osterferien nähern sich dem Ende, doch die Schulen in Bayern bleiben auch ab Montag geschlossen. Manche Eltern stellt das vor weitere Herausforderungen in Sachen Betreuung. Die Stadt Bad Wörishofen hat reagiert und weitet das Betreuungsangebot aus. Wie, das erläuterte der zuständige Rathaus-Geschäftsleiter Martin Aicher am Freitag. Wer sich zudem fragt, wie mit den Gebühren für die städtischen Betreuungsangebote verfahren wird, wo die Einrichtungen doch geschlossen sind, erhält nun ebenfalls eine Zusage.

Die Stadt Bad Wörishofen zieht im Monat April von Eltern, deren Kinder städtische Betreuungsangebote nutzen, keine Elternbeiträge ein. Das teilte das Rathaus ebenfalls am Freitag mit. „Dies betrifft sowohl die Elternbeiträge für alle städtischen Kindertagesstätten in Bad Wörishofen als auch die Beiträge für das Mittagessen im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der Grund- und Mittelschule“, erläutert der amtierende Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Je nachdem wie sich hier die weitere Situation entwickelt, werde man „zeitlich darüber hinaus entsprechend handeln“, kündigt Welzel an.

So kommt man an einen Betreuungsplatz

Zudem weitet die größte Stadt des Landkreises das Betreuungsangebot für die nächsten Wochen in der Corona-Krise aus. So werden ab Montag, 20. April, in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad Wörishofen Notbetreuungsgruppen angeboten. Wer diese nutzen will, muss sich aber rechtzeitig anmelden. Die Unterlagen zur Anmeldung und die Voraussetzungen für die Notbetreuung hat die Stadt auf ihrer Website bereitgestellt, rathaus.bad-woerishofen.de, Unterpunkt Aktuelles.

Martin Aicher bittet die Eltern, sich mindestens einen Tag vor dem Beginn der benötigten Betreuung mit der jeweiligen Einrichtungsleitung in Verbindung zu setzen. Damit werde die Planbarkeit des Bedarfs gewährleistet.

Für Schulkinder bietet der Kinderhort Villa Kunterbunt die Notgruppe zu gewohnten Zeiten an. Das bedeutet, dass ab 11 Uhr Kinder dort betreut werden können. Sollten Eltern von Schulkindern auch vormittags Betreuung brauchen, sollen sie sich an die zuständige Schule zu wenden, teilt das Rathaus mit. Denn auch die Schulen würden eine Notbetreuung anbieten.

