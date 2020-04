Mehrere schwere Unfälle mit Fahrrädern und Inline-Skates

Plus Im Unterallgäu sind am Wochenende mehrere schwere Unfälle von Radlern und Inlineskatern passiert. Drei Menschen wurden schwerverletzt.

Viele Menschen haben das schöne Wetter am Karfreitag und dem Osterwochenende genutzt und sind draußen gewandert, geradelt oder mit den Inline-Skates gefahren. Mindestens dreimal hatte der Spaß jedoch ein jähes Ende: Bei Unfällen in Mindelheim, Türkheim und Wiedergeltingen sind Radler und Inline-Skater gestürzt und schwer verletzt worden, darunter auch ein Vierjähriger.

Ehepaar stürzt beim Fahrradfahren bei Mindelheim teils schwer

Am Karfreitag ist ein Ehepaar am Berg in der Memminger Straße Richtung Oberauerbach hinuntergefahren und gestürzt. Laut Polizei wehte eine Windböe der 30-jährigen Radlerin das Käppi vom Kopf: Beim Versuch, es wieder zu fangen, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Ihr Mann wollte sofort anhalten, bremste jedoch zu stark und stürzte ebenfalls. Die Radlerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht, der Mann erlitt nur leichte Schürfwunden.

Vierjähriger bei Radunfall in Wiedergeltingen schwer verletzt

Am Karfreitag ist ein Vierjähriger mit seinem Mountainbike am Stausee in Wiedergeltingen den Berg hinuntergefahren und hat dabei die Kontrolle über das Rad verloren. Das Kind überschlug sich laut Polizeibericht mehrfach und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Inlineskater stürzt bei Türkheim und verletzt sich dabei schwer

Am Samstagnachmittag hat sich auf dem Fahrradweg parallel zur Staatsstraße 2015 ein Verkehrsunfall ereignet: Laut Polizei verlor ein 58-jähriger Bad Wörishofer vor der Autobahn-Unterführung die Kontrolle über seine Inlineskates: Er fiel und verletzte sich am rechten Arm. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt, bis auf die Beschädigung der Schutzausrüstung entstand kein Sachschaden.