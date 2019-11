vor 35 Min.

Mehrheit ist gegen „Fridays for Future“

Unterallgäuer stehen Klimaschutz-Aktion skeptisch gegenüber

„Was halten Sie von Fridays for Future im Unterallgäu?“ wollten wir von Ihnen in unserer jüngsten Umfrage auf unserer Homepage mindelheimer-zeitung.de wissen. Mehr als 700 Nutzer haben in dieser Frage abgestimmt – und auch wenn die Umfrageergebnisse nicht repräsentativ sind, so lässt sich zusammengefasst doch sagen: Die meisten stehen der großen Klimaschutz-Aktion eher skeptisch gegenüber.

Nur elf Prozent finden die Schüler-Demos so toll, dass sie selbst auch schon einmal daran teilgenommen haben. 15 Prozent der Nutzer, die abgestimmt haben, halten die Fridays for Future für eine gute Sache, haben aber noch nicht an den Veranstaltungen teilgenommen.

Drei Viertel der Umfrageteilnehmer sind da anderer Meinung. 27 Prozent halten die ganze Klima-Diskussion für übertrieben. 47 Prozent der Nutzer sind der Ansicht: „Kinder gehören in die Schule, nicht auf die Straße.“ (home)

