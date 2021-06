Corona verursacht bei der Sparkasse kaum mehr als eine Delle

Das größte Kreditinstitut der Region zeigt sich erstaunlich robust im Krisenjahr. Wie die Sparkasse Privat- und Geschäftskunden über Engpässe half.

Der erste Lockdown war kaum überstanden, die Corona-Pandemie erst drei, vier Monate alt, da wurden in der Führungsetage der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim die Sorgenfalten tiefer. „Vor einem Jahr haben wir die Lage sehr viel kritischer eingeschätzt“, sagte auf der Bilanzpressekonferenz Vorstandsmitglied Bernd Fischer. Und nun?

2020 war angesichts der befürchteten Verwerfungen in der Wirtschaft für die hiesige Sparkasse ein gutes Jahr geworden. Corona war 2020 natürlich auch bei der Sparkasse das beherrschende Thema. Täglich kam der Vorstand zusammen, um aktuelle Förderprogramme so schnell wie möglich für die Betriebe umzusetzen. „Insgesamt haben wir das sehr gut hinbekommen“, lobte der Vorstandsvorsitzende Thomas Munding seine Mitarbeiter. Dass nicht alles rund lief, sei der neuen Herausforderung geschuldet gewesen, dem Neuland, wie Munding sagte. So manches Förderprogramm sei wohl auch überdimensioniert gewesen. An anderer Stelle sei zu wenig geholfen worden. „Aber wir wollen keine Ratgeber der Politik sein“, wehrte Munding Nachfragen ab.

Die Sparkasse sah ihre Aufgabe in erster Linie darin, die Auswirkungen der Corona-Krise für die Wirtschaft und die Privatkunden abzufedern. So wurden rund 200 Kredite mit einem Volumen von 40 Millionen Euro Betrieben gewährt, damit sie flüssig bleiben und so ihre Mitarbeiter bezahlen konnten.

Auch einzelne Privatkunden waren mit ihren Wohnbaukrediten in Verzug geraten. Hier gewährte die Sparkasse in 300 Fällen Tilgungsaussetzungen. So konnte, wie Harald Post betonte, vermieden werden, dass Kredite gekündigt werden mussten und Familien in der Konsequenz ihr Eigenheim verlieren.

Einen spürbaren Rückgang um rund zehn Prozent gab es bei den Konsumkrediten. Das führen die Vorstände auf den Lockdown zurück.

Corona habe aber auch an anderer Stelle Veränderungen bewirkt. Zunächst sei deutlich mehr Bargeld abgehoben worden. Die Menschen hätten das Geld offenbar gehortet. Das hat sich im Laufe der Zeit aber gelegt, weil Gaststätten geschlossen hatten und man seltener zum Tanken gefahren sei. Immer mehr Menschen zahlen inzwischen bargeldlos. Die Bargeldmenge ging um 35 Prozent zurück. Dieser Trend werde sich nicht mehr umkehren, ist sich Munding sicher.

Die anfängliche Sorge, Corona könne Folgen für den Immobilienmarkt haben, hat sich nicht bewahrheitet. Die Zahl der neuen Immobilienfinanzierungen nahm gegenüber 2019 sogar um 25 Prozent zu. Insgesamt stiegen die gewährten Kredite für den Wohnungsbau um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Eine Immobilienblase, die platzen könnte, sieht der Vorstand für das Geschäftsgebiet der Sparkasse nicht. Die Region sei Zuzugsgebiet mit einer starken mittelständischen Wirtschaft, betonte Post. Es sei auch keine Spekulation erkennbar.

Thomas Munding zufolge war das Ausmaß der Finanzkrise auf die Wirtschaft dramatischer als jetzt Corona. Diesmal allerdings habe es andere getroffen. Er nannte Handel, Gastronomie, Messen, Tourismus, Theater und Kultur. „Das sind die großen Leidtragenden.“ Unter den Gewinnern sind die Bauindustrie, die Lebensmittelindustrie und die Verpackungsbranche.

Beim Zins erkennen die Experten allenfalls zarteste Verbesserungen bei den Laufzeiten von neun Jahren aufwärts. Weil die Banken und Sparkassen bei der Europäischen Zentralbank Verwahrgeld bezahlen müssen, werden diese Kosten mehr und mehr an die Kunden weitergereicht. Konkret heißt das für die Kunden der Sparkasse: Rund 5000 der 140.000 Privatkunden bezahlen bereits einen Strafzins. Bei den Firmenkunden sind es 1000 von 7500. Bezahlt werden muss ab einer Einlage von 100.000 Euro für Einzelpersonen oder ab 200.000 Euro für Familien.

Wer sein Geld einfach so parkt, muss mit einem jährlichen Inflationsverlust von rund zwei Prozent rechnen, sagte Fischer. Wer das vermeiden will, sollte auf andere Anlageformen wie Wertpapiersparen, Versicherungen oder Bausparen setzen, so Munding.

Bei den Kundeneinlagen ging es weiter nach oben. 3,8 Milliarden Euro betreut die Sparkasse Memmingen inzwischen. Das sind 5,2 Prozent oder 187 Millionen mehr als 2019. Noch stärker stiegen die Wertpapierbestände. Sie liegen bei 1,28 Milliarden Euro, was einem Plus von 11,7 Prozent entspricht. Zugenommen hat der Absatz von fondsgebundenen Lebensversicherungen. Beim Betriebsergebnis liegt die Memminger Sparkasse mit 0,96 Prozentpunkten deutlich über dem Durchschnittswert aller bayerischen Sparkassen (0,70 Prozent).

Die Sparkasse bleibt mit einer Bilanzsumme von 5,1 Milliarden Euro und einem Kundengeschäftsvolumen von 8,3 Milliarden das größte in der Region tätige Kreditinstitut. Sie sei eine der erfolgreichsten Sparkassen Bayerns. Auch der neue Partner, die Kreissparkasse Augsburg, mit dem die Memminger 2022 fusionieren werden, liegt unter den zehn besten Sparkassen Bayerns.

Für die nähere Zukunft ist die Sparkasse sehr optimistisch. Munding rechnet mit einer Boom-Phase auch für das nächste Jahr.