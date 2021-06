Memmingerberg

Der Ruf nach einem Parkhaus am Allgäu-Airport wird lauter

Diskussion über die Parksituation am Allgäu-Airport geht weiter, jetzt ist eine Zwischenlösung in Sicht. Naturschützer kritisieren den großen Flächenverbrauch.

Von Armin Schmid

Der Bebauungsplan „Parkplatz P3 Allgäu-Airport“ geht in eine weitere Verfahrensrunde. Im Prinzip geht es um den Parkplatz P3 mit einer geplanten Kapazität von 650 Stellplätzen. Der Geltungsbereich des hierfür erforderlichen Bebauungsplans beinhaltet einen Flächenumgriff von rund 1,8 Hektar. Der Memmingerberger Gemeinderat stimmte den Festlegungen mehrheitlich zu. Während seiner Sitzung wog der Gemeinderat die Stellungnahmen aus der öffentlichen Beteiligung ab. Hauptthemen waren der Artenschutz und die Neuregelung der erforderlichen Ausgleichsflächen. Die Forderung nach einem Parkhaus auf dem Airport-Gelände wird indes immer konkreter.