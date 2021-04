Menschenaffe Udo im Netz

Plus Den Sensationsfund aus Schlingens Nachbarschaft kann jetzt jeder erkunden. Das „virtuelle Museum“ soll noch größer werden.

Wenn die Menschen nicht zu Udo kommen können, dann kommt er eben zu ihnen – auf digitalem Weg. Wegen der Corona-Pandemie war die Ausstellung „Sensation Udo und die Evolution“ nur wenige Tage in Pforzen unweit von Schlingen geöffnet. Dafür können sich Interessierte jetzt unter www.udo.pforzen.de auf einen virtuellen Rundgang begeben. Der Menschenaffe begleitet sie dabei, begibt sich mit ihnen auf eine Reise durch die Evolutionsgeschichte und erklärt, was ihn, den Fund aus der Tongrube Hammerschmiede, und seinen aufrechten Gang so besonders macht.

„Viele Freunde fragen mich immer wieder, was überhaupt die Sensation an Udo ist“, sagt der Ostallgäuer Fotograf Markus Arndt. Mit seinem „virtuellen Museum“ wolle er diese Frage beantworten. Gestaltet hat er es im Auftrag der Gemeinde Pforzen.

Menschenaffe Udo begleitet die Besucher höchstselbst durch die digitale Ausstellung

Wie sich die Besucher durch den digitalen Raum bewegen, was sie sich anschauen, entscheiden sie selbst. „Ich könnte mehrere Stunden mit dem Rundgang verbringen, ich komme aber auch mit drei Minuten aus“, sagt Arndt. Jeder Klick bietet neue Informationen: Es gibt Schautafeln und Fotos, ebenso wie Videos und Animationen.

Und dann ist da noch Museumsführer Udo, dem Arndts Sohn Felix seine Stimme geliehen hat. Souverän stellt der Zehnjährige die Urahnen des Menschen vor und hilft dem Besucher, sich im Dschungel der Evolution zu orientieren. „Wir haben versucht, es so einfach wie möglich zu formulieren“, sagt Arndt. Ganz zum Gefallen des Arbeitskreises (AK) Hammerschmiede, der sich um die Präsentation des Menschenaffen bemüht und bei der Ausstellung mitgewirkt hat. „Wir wollen alle Bürger erreichen und zum Gespräch anregen“, sagt AK-Mitglied Josef Freuding. Kinder sollen Spaß haben und etwas lernen, gleichzeitig soll Expertenwissen für all jene abrufbar sein, die sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen.

Bisher ist im „virtuellen Museum“ die zweiteilige Schau aus Pforzen zu sehen, inklusive eines Grabungszeltes aus der Hammerschmiede. In den nächsten Monaten soll der digitale Raum allerdings weiter wachsen, erklärt Arndt. „Unser Anspruch ist es, dass wir immer etwas Neues hinzufügen können“, ergänzt Freuding.

Das virtuelle Museum könnte um weitere Fossilienfunde ergänzt werden

Professorin Madelaine Böhme, Udos Entdeckerin, hat da auch schon ein paar Vorschläge. Der Erste setzt sich kritisch mit der Wissenschaft auseinander. „Wissen ist immer eine konkrete Annahme zu einem konkreten Zeitpunkt.“ Die am nächsten Tag schon wieder überholt sein könnte, erklärt die Paläontologin. Deswegen sei die Evolutionsgeschichte auch „keine Bibel, aus der wir vorlesen“. Stattdessen müssten die Annahmen permanent hinterfragt und überprüft werden. Gedanken, die gut in das Museum passen würden, entgegnet Arndt.

Zudem würde Böhme das Online-Museum, von dem sie sich begeistert zeigt, gerne mit weiteren Fossilienfunden ergänzen. Denkbar wären auch neue Videoaufnahmen aus der Hammerschmiede. „Es wäre etwas ganz anderes, wenn hier jetzt wirklich etwas ausgegraben wird“, sagt Arndt, als er das virtuelle Grabungszelt von innen zeigt.

