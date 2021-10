Mindelheim

Beim Wasser ist Mindelheim top

Plus Vor Jahren versickerten in Mindelheim von zehn Litern Trinkwasser zwei im Boden. Das ist heute anders und davon profitieren auch die Verbraucher.

Von Johann Stoll

50 bis 80 Jahre sind Wasserleitungen hierzulande häufig alt. Entsprechend marode sind einige von ihnen im Lauf der Jahre geworden. Das schlug sich in Mindelheim lange Zeit in erheblichen Wasserverlusten nieder. Bis auf 18 Prozent des gepumpten kostbaren Wassers kam nicht bei den Verbrauchern an und versickerte ungenutzt im Boden. Nach einem Kraftakt ist das inzwischen anders und Mindelheim kann auf eines der dichtesten Rohrleitungsnetze in ganz Bayern verweisen.

