Das ändert sich in der Notaufnahme der Mindelheimer Klinik

Die Notaufnahme und die Chirurgische Ambulanz im Krankenhaus Mindelheim werden künftig getrennt. Das hat Vorteile für die Mitarbeiter - aber auch für Notfallpatienten.

Der Klinikverbund Allgäu will verbesserte Abläufe, Prozesse und Arbeitsbedingungen innerhalb der Klinik Mindelheim schaffen. Davon sollen neben Patienten auch die Mitarbeiter profitieren. So wurden jetzt die Strukturen rund um die chirurgische Ambulanz von Chefarzt Dr. Markus Tietze und Chefarzt Dr. Thomas Seeböck-Göbel deutlich verbessert und vereinfacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bisher wurden Notfallpatienten und chirurgisch einbestellte Patienten gleichermaßen über die Notaufnahme der Mindelheimer Klinik behandelt und versorgt. „Der Sprechstundenbereich muss aber klar getrennt sein vom Notfallbereich“, so die Chefärzte. Durch einen nun in Betrieb genommenen neuen Empfangs- und Administrationsbereich für die Chirurgische Ambulanz werden diese Patientenströme künftig getrennt.

Wer in die Chirurgische Ambulanz muss, muss künftig nicht mehr über die Notaufnahme gehen

Alle chirurgisch einbestellten Patienten melden sich ab sofort von Anfang an in der Chirurgischen Ambulanz an (Telefon: 08261/797-7625) und werden von dort aus in den Räumlichkeiten der Chirurgie untersucht und behandelt. Dafür müssen sie nicht mehr den Weg über die Notaufnahme gehen. Der neue Empfangsbereich der Chirurgischen Ambulanz wurde mit einem hellen und freundlichen Arbeitsplatz ausgestattet, der sowohl den Patienten als auch den Mitarbeiterinnen ein freundliches und angenehmes Ambiente bietet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zudem könnten sich die Patienten hier über das angebotene Spektrum weiter informieren. „Durch diese Maßnahmen konnte die Patientenorientierung deutlich verbessert sowie die Patientenströme in der Notaufnahme entzerrt werden.“ Dies schaffe deutlich mehr Übersicht, Orientierung und klarere Wege für die Patienten. Darüber hinaus können so auch die Wartezeiten – für Notfall- wie auch Sprechstundenpatienten – verkürzt werden.

Die Mitarbeiter sollen sich so besser um die Notfälle in Mindelheim kümmern können

Für die Mitarbeiter in der Notaufnahme sollen die veränderten Strukturen für Entlastung und eine stärkere Ausrichtung auf die eigentlichen Notfallpatienten sorgen.

Die Chefärzte Tietze und Seeböck-Göbel freuen sich ebenfalls über die neuen Strukturen, die auch in der Chirurgie die Abläufe deutlich vereinfachen.

„Mein Dank gilt allen am Umbau Beteiligten für die schnelle und reibungslose Umsetzung des Projektes“ betont Florian Glück, Geschäftsführer für die Klinik Mindelheim. „Die neue Chirurgische Ambulanz stellt einen weiteren Baustein dar, um den Klinikstandort Mindelheim attraktiver zu machen und medizinisch zu stärken“. (mz)

