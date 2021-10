Der Weg ist frei für den Gesundheitscampus Mindelheim

Plus Medizin: Der Kreistag gibt grünes Licht für die überarbeiteten Neubaupläne an der Mindelheimer Klinik – und für weiter steigende Kosten.

Geht es nach dem Unterallgäuer Kreistag, steht der Weiterentwicklung der Mindelheimer Klinik zum Gesundheitscampus nichts mehr im Wege: In ihrer jüngsten Sitzung haben die Kreisrätinnen und Kreisräte die zuletzt noch einmal abgeänderten Pläne abgesegnet – und damit auch die deutlich höheren Kosten.