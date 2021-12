Dickes Lob für neue Wohnanlage in Mindelheim

Plus Ein Bauherr schafft in Mindelheim nicht nur Wohnraum. Er nimmt auch auf das Stadtbild Rücksicht und darf sich deshalb über Beifall von Stadträten und Verwaltung freuen. Einen Kritikpunkt gibt es trotzdem.

Gute Nachricht für alle, die in Mindelheim auf Wohnungssuche sind: In der Hallstattstraße unweit des Landratsamtes entstehen 16 neue Wohnungen. Der Bauausschuss des Stadtrates gab nicht nur einstimmig grünes Licht für das Vorhaben. Verwaltung und Stadträte lobten auch ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn. Es gab nur einen Kritikpunkt.