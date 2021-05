Mindelheim

25.05.2021

Die Mindelheimer Stadtbücherei wird saniert

Plus Fritz Birkle hat einen anderen Vorschlag. Für seine Idee findet er im Mindelheimer Stadtrat aber nur wenige Mitstreiter.

Von Johann Stoll

Es war ein Schock. Vor ein paar Jahren zeigte der damalige Bauamtsleiter Gerhard Frey Stadträten, wie es um die Stadtbücherei wirklich bestellt ist: tiefe Risse in den Wänden, massive statische Probleme. Schon damals war klar: Allzu lange sollte die Eigentümerin des markanten Gebäudes an der Ecke Fugger- und Maximilianstraße nicht mehr mit der Sanierung abwarten. Inzwischen hat das Architekturbüro Holl & Partner eine Machbarkeitsstudie erstellt, was aus dem Gebäude werden soll. Fazit: Die Bücherei ist dort gut aufgehoben. Das Dachgeschoss könnte für eine Erweiterung genutzt werden. Diese Ergebnisse kennt der Stadtrat seit Ende September 2020. Auch das Mauritia-Febronia-Gymnasium war untersucht worden. Auch für dieses Ergebnis empfahl das Büro Holl, Volkshochschule und städtische Sing- und Musikschule dort zu belassen. Als nun im Stadtrat über die Generalsanierung der Stadtbücherei gesprochen werden sollte, grätschte Stadtrat Fritz Birkle dazwischen. „Investieren wir zu viel Geld in das falsche Gebäude?“ lautete seine Frage.

