Die Pfarrer haben das Vertrauen und die Herzen der Menschen in Mindelheim gewonnen

Plus Zum Abschied aus der Mindelheimer Gemeinde gab es viel Lob für die evangelischen Pfarrer Erik Herrmanns und Claudius Wolf.

Von Franz Issing

„Pfarrer kommen und gehen, aber die Gemeinde und Christus bleiben“ war wohl die meist zitierte Weisheit bei der Verabschiedung der beiden evangelischen Seelsorger Erik Hermanns und Claudius Wolf. Pfarrer Herrmanns wirkte 15 Jahre in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Mindelheim und wechselte Anfang September als Religionslehrer ans Maristenkolleg. Pfarrer Claudius Wolf unterstützte seinen Amtskollegen vier Jahre als Seelsorger und unterrichtete auch am Maristenkolleg. Wolf übernimmt jetzt in Memmingen die Pfarrei „Unser Frauen“. Während der Vakanz betreut Dekan Christoph Schieder die evangelische Kirchengemeinde.

