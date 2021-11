Die neuen Meister haben die Zukunft der Unterallgäuer Landwirtschaft im Blick

Plus Bei einem Festakt in Mindelheim bekamen die Landwirte aus ganz Schwaben ihre Meisterbriefe.

Die Regierung von Schwaben hat den neuen Landwirtschaftsmeisterinnen und Meistern eine bleibende Erinnerung geschaffen: Regierungspräsident Erwin Lohner übergab die Meisterbriefe in festlichem Rahmen im Mindelheimer Forum. Moderator Johann Bergmaier sah den Festakt als krönenden Abschluss nach sieben Ausbildungsjahren.