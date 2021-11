Mindelheim

Ein kleiner Rest von Weihnachtsstimmung in Mindelheim

Plus Warum die Stadt trotz hoher Inzidenz doch an den Verzehrbuden und am Märchenwald festhalten will.

Von Johann Stoll

Was kann überhaupt noch stattfinden angesichts einer Corona-Inzidenzrate von um die 900? Bürgermeister Stephan Winter setzt auf Vorsicht. Entschieden ist bereits: Es wird im Rathaus keine Weihnachtsfeier geben und auch der Stadtrat wird auf die besinnliche Weihnachtsfeier im Silvestersaal verzichten. Und selbst der Neujahrsempfang Mitte Januar ist bereits gestrichen.

