Mindelheim

vor 33 Min.

Endlich wieder: Mindelheim fährt in Partnerstadt Verbania

Plus Eine Gruppe aus Mindelheim genießt die Zeit in der Partnerstadt Verbania am Lago Maggiore - und entdeckt dort einen Palast, in dem schon Napoleon residierte.

Von Wilhelm Unfried

Durchatmen beim Förderkreis Städtepartnerschaft: Nach einer Corona-Zwangspause konnte nun endlich wieder ein Treffen stattfinden. 52 Mindelheimer und Mindelheimerinnen erlebten erlebnisreiche Tage mit vielen kulturellen und kulinarischen Eindrücken am Lago Maggiore. Höhepunkte waren das „Inselhüpfen“ und ein Partnerschaftsabend zusammen mit italienischen Freunden aus der Partnerstadt Verbania.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .