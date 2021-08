Filmdreh über einen Mindelheimer, der immer wieder bei Null anfing

Plus Ein Fernsehteam der "Lebenslinien" heftet sich an den Mindelheimer Jan-Eric Ahlborn, der schon viele Jobs ausübte und sich von keinen Rückschlägen beirren lässt.

Die Sendereihe „Lebenslinien“ im Bayerischen Rundfunk hat auch im Unterallgäu zahlreiche Fans. Gezeigt werden zur besten Sendezeit Menschen, die einen besonders interessanten Lebensweg eingeschlagen haben. Jetzt sind die Fernsehleute auf einen Mindelheimer aufmerksam geworden, der auch im Stadtrat mitarbeitet. Über Wochen hinweg begleitet ihn ein Kamerateam zu wichtigen Stationen seines Lebens, die so unterschiedlich waren, dass sie eigentlich gleich für mehrere Leben reichen würden.