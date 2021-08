Gibt es bald auch in Mindelheim Windräder?

Das Energieteam der Stadt Mindelheim hat sich bei Landsberg über das Thema Windkraft informiert.

Das Energieteam der Stadt Mindelheim will sich mit erreichten Erfolgen nicht zufriedengeben. Das Gremium, das sich aus Stadträten, Interessierten und Angehörigen der Verwaltung zusammensetzt, holte sich jetzt neue Anregungen in der Gemeinde Fuchstal ( Landsberg) und bei der Firma Alois Müller in Ungerhausen.

Die Energiewende in Mindelheim soll weiter vorangetrieben werden

Neben den bereits realisierten Energieprojekten im Freibad mit einer Kohlendioxid-Einsparung von 90 Prozent und der Installation einer PV-Anlage im Klärwerk will das Energieteam die Energiewende in Mindelheim weiter vorantreiben, wie die Stadt mitteilt. An der Fahrt zur Firma Alois Müller nach Ungerhausen nahmen Bauhofleiter Helmut Huber und Hermann Schröther, der Leiter des Sachgebiets Hochbau, teil. Die Mindelheimer informierten sich darüber, wie der neue Bauhof mit aktueller Energieeinspartechnik errichtet werden kann. In Ungerhausen befindet sich mit der Green Factory das größte nahezu energieautarke Produktions- und Bürogebäude der Welt. „Es hat Symbolcharakter in Sachen Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeit und steht beispielhaft für eine gelebte Energiewende“, so Roland Ahne, Leiter des Energieteams.

Kurz darauf fand ein Gespräch mit dem Bund Naturschutz, Ortsgruppe Mindelheim, statt. Frederik Schüttler wies auf das Positionspapier des Bund Naturschutz hin, in dem der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert wird. „Um die internationalen Klimaziele in Bayern zu erreichen, ist ein rascher Ausbau der erneuerbaren Energien notwendig. Photovoltaik-Anlagen – auf dem Dach und im Freiland – sind neben der Windkraft das zentrale Element einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Bayern ist für die Nutzung der Sonnenenergie sehr gut geeignet. Der Bund Naturschutz strebt mit seinem Energiekonzept und dem Ziel ,Bayern 100 Prozent erneuerbar‘ bis 2040 das Fünffache der aktuell installierten Photovoltaikleistung an“, heißt es in dem Papier.

Im Fuchstal sprießen die Windräder schon - Ein Vorbild für Mindelheim?

In der Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg informierte sich das Energieteam besonders über die Windkraft. Vier Anlagen betreibt die Gemeinde sowie mehrere Photolvoltaik-Freiflächenanlagen, und ist damit Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Drei weitere Windräder sind in der Planung.

Unterstützt durch Fördergelder wurden zuletzt ein Wärmespeicher und ein Stromspeicher errichtet, um überschüssigen Strom zu speichern. Außerdem baute die Gemeinde ein Nahwärmenetz, das von einer privaten Biogasanlage gespeist wird.

Das Energieteam sieht in der PV-Freiflächenanlage im sogenannten Gleisdreieck einen naturverträglichen, ökologisch und ökonomisch sinnvollen Weg. Mit der Gründung einer Energiegenossenschaft werde der Weg für Mindelheimer Bürgerinnen und Bürger frei gemacht, sich an einer ökologischen Energiewende zu beteiligen. (mz)