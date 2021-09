Mindelheim

Hightech in Mindelheim: So will Bayern Pollenallergikern helfen

Plus In Echtzeit kann die Luftbelastung abgerufen werden. Mindelheim spielt dabei eine wichtige Rolle. Warum Minister Klaus Holetschek eine Studie mit 130.000 Euro unterstützt.

Von Johann Stoll

Eine Million Menschen leiden allein in Bayern an einer Pollenallergie, eine halbe Million an Asthma. Wenn im Januar und Februar die ersten Pollen von Hasel und Erle in der Luft herumschwirren, beginnt für die Betroffenen eine oft lange Leidenszeit. Ihnen soll in Zukunft mit moderner Technik besser geholfen werden. Das Besondere dabei: Mindelheim spielt hier eine wichtige Rolle.

