Jubiläum bei Betten Nägele in Mindelheim: 100 Jahre Wandel

Die Firma Betten Nägele aus Mindelheim hat sich immer wieder neu erfunden. Begonnen hat 1921 alles mit einem Hutgeschäft in Tussenhausen.

Wenn sich eine Firma seit 100 Jahren erfolgreich am Markt behauptet, dann haben die Chefs einiges richtig gemacht. Betten Nägele aus Mindelheim schreibt eine dieser Erfolgsgeschichten. Möglich war dieser lange Atem nicht zuletzt deshalb, weil sich die Firma immer wieder neu erfunden hat, wie Firmenchef Helmut Nägele betont.