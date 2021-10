Mindelheim

Kleine Kinder, große Probleme: Mehr Sozialarbeit an der Grundschule

Plus Die Stadt Mindelheim weitet die Schulsozialarbeit an der Grundschule aus. Damit ist sie Vorreiter im Unterallgäu, denn woanders ist die Lage nicht besser.

Von Johann Stoll

Corona ist ein großer Beschleuniger von bereits vorhandenen Problemen. Wo es zuvor schon knirschte, haben sie sich in der Pandemie verschärft. Zu spüren bekommen das viele Lehrkräfte, auch schon an den Grundschulen. Mindelheimer Stadträte haben deshalb ohne weitere Debatte sofort einer Ausweitung der Schulsozialarbeit an der Grundschule Mindelheim zugestimmt. Bürgermeister Stephan Winter hatte dazu eindringlich geraten. „Präventionskosten sind immer noch die billigsten Kosten“, sagte er. Es sei schwieriger zu heilen als vorzubeugen.

