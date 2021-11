Mindelheimer Unternehmer kritisiert Corona-Politik

Plus Der Mindelheimer Unternehmer und Familienvater Frank Aschenbrenner findet, dass die Maßnahmen oft zu wenig durchdacht sind. In einem Fall ruderte die Staatsregierung zurück.

Frank Aschenbrenner ist jemand, der Corona ernst nimmt. Der 49-Jährige ist selbstverständlich vollständig geimpft und er tut sein Möglichstes, dass in seinem Spiel- und Sportpark Minimax im Mindelheimer Industriegebiet der Schutz der Kinder umfassend sichergestellt ist. Allein für Luftfilter hat Aschenbrenner mehr als 100.000 Euro ausgegeben.