Mindelheim

13:49 Uhr

Mit Hubschrauber gesucht: Vermisster Mann in Mindelheim aufgefunden

Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber wurde am Samstag in Mindelheim und Umgebung nach einem 80-Jährigen gesucht, der an Demenz erkrankt ist.

Am Samstag wurde ein vermisster Mann von der Polizei mit Hubschrauber und Rettungshunden in und um Mindelheim gesucht. Der Demenzkranke konnte am Sonntag gefunden werden.

Am Samstagabend meldete eine Frau ihren 80-jährigen, an Demenz erkrankten Vater als vermisst. Nachdem die Familie den ganzen Tag schon selbst erfolglos nach ihm gesucht hatte, verständigte sie die Polizei. Umgehend wurden alle in Frage kommenden Hinwendungsorte aufgesucht und dort nach dem Mann gefahndet. Rettungshundestaffel, Feuerwehr Mindelheim und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz Nachdem dies zu keinem Ergebnis führte, wurden polizeiliche Unterstützungskräfte angefordert und das gesamte Stadtgebiet und die umliegenden Grünanlagen, Freiflächen und Weiher abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Eine eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung erbrachte einige Hinweise, die aber letztendlich nicht zum Auffinden der Person führten. Schließlich wurden die Rettungshundestaffel des Rettungsdienstes, die Feuerwehr Mindelheim und das Technische Hilfswerk alarmiert. Insgesamt wurde die Polizei durch über 60 weitere Kräfte bis spät in die Nacht unterstützt. Am nächsten Morgen konnte der Mann durch Angehörige wohlbehalten in einem Waldstück aufgefunden werden. (mz)

