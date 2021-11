Besuchsverbot in den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren

Weil die Sieben-Tage-Inzidenzen weiter steigen, gilt in den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren ab 4. November wieder ein Besuchsverbot. Doch es gibt Ausnahmen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu liegt am 3. November am 3. November bei einem Wert von 305,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren sprechen nun ein generelles Besuchsverbot aus, das ab 4. November gilt: Grund dafür sind laut den Kliniken "die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie mit zunehmenden Inzidenzwerten und Krankheits- beziehungsweise Quarantänefällen bei unseren Mitarbeitern".

Diese Ausnahmefälle für das Besuchsverbot gibt es

Ausnahmen vom Besuchsverbot gelten unter Anwendung der 3-G- Regelung selbstverständlich auch diesmal

für die Begleitung von Sterbenden sowie Geburten und

für von den abteilungsverantwortlichen Ärzten freigegebene, begründete Einzelfälle.

Was ungeimpfte Besucher in den Krankenhäusern Ottobeuren und Mindelheim beachten sollen

Des Weiteren ist laut Kliniken zu beachten, dass die Anzahl der genehmigten Besucher pro Patient möglichst klein gehalten wird und Besucher, die nicht geimpft oder genesen sind und aufgrund von Ausnahmen die Kliniken betreten dürfen, ein offiziell anerkanntes und bestätigtes, negatives Test-Ergebnis nachweisen müssen (Antigen-Schnelltests nicht älter als 24 Stunden, wobei diese nur in Ausnahmefällen in den Kliniken durchgeführt werden können; PCR-Test nicht älter als 48 Stunden).

Die Kliniken bitten alle Patienten und genehmigten Besucher, konsequent Maske zu tragen. "Diese Regelungen soll sowohl dem Schutz der Patienten als auch der Mitarbeiter dienen."

Lesen Sie dazu auch