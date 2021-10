Paul Maar, der Vater des Sams, zeigt in Mindelheim eine andere Seite

Plus Bei einer Lesung in Mindelheim erzählt Autor Paul Maar Geschichten aus seiner Jugend. Doch es gibt nicht nur Literatur, sondern auch besondere Musik.

Es lag schon eine gewisse Rührung in der Luft, schon vor Beginn der Lesung, als Kulturamtsleiter Christian Schedler den preisgekrönten Kinderbuchautor Paul Maar im Mindelheimer Stadttheater begrüßte. Die Veranstaltung im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals war coronabedingt verschoben worden, wie so Vieles. Nun endlich war es soweit und noch immer wirken solche Veranstaltungen wie Inseln, die alle womöglich einfach mehr schätzen lernen müssen. Der Erfinder der weltberühmten Kinderbuchfigur „Sams“ las jedoch nicht aus einem seiner Kinderbücher, sondern aus seinem Roman „Wie alles begann“. Ein persönliches wie ehrliches Buch über seine Kindheit. Doch Maar kam nicht allein: Er wurde begleitet von seinem Freund, dem Gitarristen Wolfgang Stute, der die Lesung mit wunderschönen und virtuosen Eigenkompositionen musikalisch umrahmte und geradezu einbettete.