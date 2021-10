So soll die Mindelheimer Altstadt attraktiver werden

Insgesamt sieht die IHK die Stadt Mindelheim zwar gut aufgestellt, doch eines könnten Einzelhandel, Wirte und Rathaus nach Ansicht der Experten noch verbessern.

Der Einzelhandel steht spürbar unter Druck, nicht erst seit Corona. Manche Trends werden aber auch nach der Pandemie bestehen bleiben: Die Menschen kaufen vermehrt online ein, gleichzeitig ziehen auch die Einkaufsmöglichkeiten fernab der Stadtzentren Kunden an. Für die IHK war das Anlass, auf die Stadt Mindelheim mit einem konkreten Angebot zuzugehen. Sie brachte Vertreter von Stadtrat, Verwaltung und Gewerbetreibende für einen halben Tag zu einem Arbeitstreffen im Forum zusammen um auszuloten, wie der Mindelheimer Innenstadt geholfen werden kann.

Professionell moderiert wurde das Treffen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, von den Experten für Marketing und Kommunalentwicklung der Imakomm-Akademie. Zur Einstimmung ins Thema gab Matthias Prüller von der Imakomm-Akademie einen Einblick in überregionale Entwicklungstrends, welche die Innenstädte gerade vor große Herausforderungen stellen: Die Leerstandsquoten steigen, Besucher haben immer höhere Ansprüche an die Angebotsvielfalt und an ein attraktives Flair, öffentliche Gemeinschaftsprojekte gewinnen an Bedeutung.

Die Gäste kommen künftig nicht mehr wegen des Handels in die Innenstädte

Diesen Anforderungen können Innenstädte laut Pressemitteilung der IHK zukünftig begegnen, indem sie an verschiedenen Stellschrauben drehen: Indem sie das Einzigartige ihrer Stadt in den Mittelpunkt rücken und aktiv vermarkten. Aktionen zur Belebung sollten sie eher kleiner aufziehen, dafür aber kurzfristig und flexibel umsetzen. Neben dem Handel sollten weitere Nutzungen angesiedelt werden.

„Städte stehen künftig vor der Herausforderung, dass Frequenz nicht mehr durch den Handel entsteht, sondern für den Handel geschaffen werden muss. Das geht nur mit einem guten Angebotsmix und einem attraktiven Rahmenprogramm,“ so IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment.

Mindelheim ist nach Auffassung von Matthias Prüller gut aufgestellt. „Ihre Stadt bietet einen diversen Angebotsmix und kann mit der attraktiven baulichen Gestaltung punkten.“ Jedoch sieht der Experte auch Ansatzpunkte für eine weitere Verbesserung. Zukünftig gelte es nicht nur, die Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten Mindelheims besser an den Besucher zu kommunizieren, sondern auch die Kommunikation unter den Partnern und Gewerbetreibenden vor Ort auszubauen.

Mindelheim will sein Zentrum laut Bürgermeister Stephan Winter langfristig lebendig halten

Dann war die Meinung der Teilnehmer gefragt: Vielfältige Anmerkungen wurden gemacht, erste Ideen vorgetragen, Sachverhalte eingeordnet. Unter den Überschriften Kommunikation, Vermarktungskonzept und Nutzungsmanagement wurde in kleineren Gruppen weiterdiskutiert. Themen wie Online-Präsenz von Gewerbetreibenden und Innenstadt, regelmäßiger und intensivierter Austausch unter den Innenstadtakteuren, Veranstaltungen in der Innenstadt, deren Vermarktung, Einbindung aller Beteiligten und Leerstandsmanagement wurden eifrig diskutiert.

Die gemeinsam entwickelten Ideen wurden in großer Runde vorgestellt und im Nachgang von der Imakomm-Akademie in einer Roadmap zusammengeführt. Diese wurde der Stadt Mindelheim und dem MN Werbekreis zur Verfügung gestellt und kann als Leitlinie dienen, um die vielen Ideen zu priorisieren und langfristig auch umzusetzen.

Das Fazit der Teilnehmer sei durchweg positiv gewesen. „Gerade in kleineren Städten wie Mindelheim ist die Bedeutung der Innenstadt nicht zu unterschätzen,“ sagt Bürgermeister Stephan Winter. „Wir wollen unser Zentrum langfristig lebendig halten, dafür braucht es das Zusammenwirken aller Akteure.“

Das Arbeitstreffen war Teil eines Förderangebotes, mit dem die IHK Schwaben sich an mittelgroße Städte in Bayerisch-Schwaben richtet. In diesem Zuge bietet die IHK Schwaben den Mindelheimer Unternehmern im ersten Quartal Seminare zu den Themen Digitale Sichtbarkeit, Kundenbindung und Einkaufserlebnis. (mz)