Viel mehr als „nur Theater“ an der Mindelheimer Kulturfabrik

Freiluft-Theater der besonderen Art gab es in der Mindelheimer Kulturfabrik. Ein Stück über den Filmemacher Pier Pasolini war Film, Theater, Konzert und Hörspiel in einem.

Plus Ensemble aus Profis und Laien stellt in Mindelheim das Leben des Filmemachers Pasolini in den Mittelpunkt. Der dabei entstandene Film soll schon bald zu sehen sein.

Von Ulla Gutmann

Das Leben des italienischen Filmemachers Pier Paolo Pasolini und sein bis heute mysteriöser Tod im Alter von nur 53 Jahren standen im Mittelpunkt des Hörtheater-Abends im Freien rund um die Kulturfabrik in Mindelheim. Inszeniert vom „Kuck-und-Lausch-Theater“ des Lauscherverlages unter der Regie von Johann Gubo nach dem Text von Jürgen Jesse Klozenbücher filmte Hermann Sowiea Szenen mit professionellen Schauspielern und sechs Laiendarstellern aus der Region. Das Publikum konnte die Aufnahmen gleichzeitig auf der großen Leinwand sehen.

