Vier Geschosse sind den Mindelheimer Stadträten zu viel

Plus Zwei geplante Mehrfamilienhäuser mit Flachdach im Umfeld der historischen Mindelheimer Bahnhofstraße mit ihren Villen sorgen unter Stadträten für Diskussionsstoff.

Ein geplanter Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit zwei Geschäftsräumen an der Mindelheimer Bahnhofstraße beziehungsweise Gabelsberger Straße hat im Mindelheimer Bauausschuss eine intensive Debatte über das Stadtbild ausgelöst. Umstritten waren die Dachform, die Gebäudehöhe und die Architektursprache generell in der Bahnhofstraße, die um die Jahrhundertwende 1900 mit Villen glänzte.