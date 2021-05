Wie der Mindelheimer Werkzeugbauer BBG die Corona-Krise genutzt hat

Das Mindelheimer Unternehmen BBG machte 2020 weniger Umsatz. Die Geschäftsführung ist für die Zukunft dennoch zuversichtlich gestimmt.

Die weltweite Corona-Krise hat auch in der Geschäftsentwicklung von BBG Spuren hinterlassen. Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe erreichte 2020 rund 17 Millionen Euro. Im Jahr vor der Pandemie waren es noch 25,4 Millionen Euro gewesen. Erstmals in seiner 22-jährigen Geschichte musste das Mindelheimer Unternehmen einen Verlust verbuchen.

Nahezu unverändert blieb die Größe der Belegschaft mit weltweit 170 Mitarbeitern, teilte das Unternehmen mit. Rund 100 von ihnen waren in Mindelheim, 60 bei BBG Asia und zehn bei BBG North America beschäftigt. „Dabei bleibt es aus heutiger Sicht auch 2021“, so Hans Brandner, geschäftsführender Gesellschafter. „Wir erwarten im Laufe des Jahres eine wirtschaftliche Wiederbelebung und sind froh über jeden unserer erfahrenen Mitarbeiter.“ Außerdem hat BBG in Mindelheim drei junge Mitarbeiter nach Ende ihrer Ausbildung übernommen.

Wen die Mindelheimer Firma BBG beliefert

Der Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer stattet überwiegend Zulieferer aus dem Automobilbau sowie der Pharma-, Luft- und Raumfahrtindustrie mit Produktionsanlagen für die Fertigung von leichten Kunststoffteilen und die Veredelung von Glasscheiben aus. Er wurde 2020 beim renommierten Wettbewerb „Excellence in Production“ zum zweiten Mal nach 2018 als einer der besten Werkzeugbauer Deutschlands ausgezeichnet.

Der Umsatz teilt sich annähernd zu gleichen Teilen auf die beiden Sparten Werkzeugbau und Maschinenbau auf. Die Umsatzentwicklung nach Regionen verlief unterschiedlich. Da sich der Abnehmerkreis immer weiter internationalisiert, sank der Anteil der im Inland erzielten Erlöse von 20 auf 15 Prozent. Kunden aus dem restlichen Europa steuerten 16 Prozent der Umsätze bei, nach 20 Prozent im Vorjahr. Der Markt in China ging von 33 Prozent auf 31 Prozent zurück.

Erfolgreich abschließen konnte BBG zwei Projekte für Polyurethan- und Keramik-Produktionsanlagen. Sie gingen bei einem europäischen Hersteller von hochwertiger Bad-Keramik und bei einem US-amerikanischen Polyurethan-Fertigungsunternehmen in Michigan in Betrieb.

Der amerikanische Hersteller steht auch für den Bedeutungszuwachs von Umsätzen mit Kunden aus den NAFTA-Staaten USA, Kanada und Mexiko. Sie steuern mittlerweile 38 Prozent zu den Erlösen der BBG-Gruppe bei, nach 27 Prozent im Jahr 2019. Um stärker in Amerika wachsen zu können, will BBG in Kürze eine eigene Niederlassung in Mexiko eröffnen.

Im Corona-Jahr 2020 hat BBG neue Produkte entwickelt und zwei Fräsmaschinen installiert

Das schwierige Corona-Jahr 2020 nutzte BBG dazu, um neue Produkte zu entwickeln, und in Zukunftstechnologien zu investieren. Am Standort Mindelheim wurden zwei Fräsmaschinen installiert. Mit den bereits vor der Krise bestellten Anlagen kann das Unternehmen Metallbauteile produktiver bearbeiten.

Für das Zukunftsfeld „Wasserstoffantriebe“ hat BBG ein Werkzeugkonzept vorgestellt, mit dem sich kompakte, modular aufgebaute Tanks schnell und mit geringem technologischem Aufwand fertigen lassen. So lassen sich verschiedene Varianten einfach für viele unterschiedliche Fahrzeugtypen herstellen. Der Bau von Verpackungsmaschinen für Pharmaprodukte und Nahrungsergänzungsmittel soll BBG eine neue Branche erschließen. Premiere feierte Ende 2020 die kompakte, vollautomatisch arbeitende Stand-alone-Kapselfüllmaschine „Mercury 800“. Weitere Anlagenneuheiten sollen im laufenden Jahr folgen.

Mit 2020 neu entwickelten Werkzeugen will BBG Unternehmen, beispielsweise aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, dabei helfen, die Fertigungsdaten von Bauteilen zuverlässig zu dokumentieren. Die Innovation für den Einsatz in Industrie 4.0-Anwendungen und im Smart Factory-Umfeld senkt außerdem die Kosten für den Material- und Energieverbrauch. Gleichzeitig erhöht sie die Produktivität sowie Prozessgenauigkeit der Fertigung. Erfolgreich war das Unternehmen im vergangenen Jahr auch mit Universalwerkzeugen zum Umschäumen von Trink- und Prozesswasserspeichern für Haustechnik mit isolierendem Polyurethanhartschaum. (mz)

Lesen Sie auch: