Mindelheim

14:00 Uhr

Wie normal ist es im Unterallgäu, verschieden zu sein?

Plus Stefanie Brei und Roland Götzfried aus Mindelheim wollen trotz ihrer Schwerbehinderung ein möglichst normales Leben führen. Das klappt in vielen Bereichen schon ganz gut, doch manches ließe sich noch verbessern.

Von Sandra Baumberger

Stefanie Brei und Roland Götzfried sind ein Paar wie viele andere. Sie leben in Mindelheim in einer Wohnung, beide sind berufstätig – und beide sind schwerbehindert. Trotzdem führen sie ein ganz normales Leben, wie man so schön sagt. Oder besser: Sie versuchen es. Denn manchmal ist das gar nicht so leicht: In der UN-Menschenrechtskonvention hat zwar auch Deutschland unterschrieben, dass alle Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen. In der Praxis aber gäbe es schon noch das eine oder andere zu tun, findet das Paar.

