Wo schon die Mindelheimer Kinder lernen, die Erde zu schützen

Plus In Mindelheim gibt es jetzt eine „Eine-Welt-Kita“. Wie dort große Ziele mit kleinen Schritten erreicht werden sollen.

Die katholische Kindertagesstätte St. Stephan in Mindelheim ist seit Mai 2020 als „Eine-Welt-Kita“ zertifiziert. Die anstehende Zertifizierungsfeier konnte wegen Corona erst jetzt nachgeholt werden. Die Kita führt nun den Namen „Eine-Welt-Kita: fair und global“. Kinder und Erwachsene sind überzeugt: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.“