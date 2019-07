Mindelheim investiert in die Kinderbetreuung

Plus Mit über drei Millionen Euro unterstützt Mindelheim den Bau zweier Kindertagesstätten. Wir zeigen die Pläne und verraten, welche Punkte umstritten sind.

Die Stadt Mindelheim investiert insgesamt mehr als drei Millionen Euro in die beiden neuen kirchlichen Kindertagesstätten St.Stephan an der Lautenwirtswiese und St. Vitus in Nassenbeuren. In der Mindelheimer Einrichtung finden fünf Kindergartengruppen und zwei Hortgruppen Platz. In Nassenbeuren werden es statt bisher einer Gruppe zwei sein.

Die Diözese Augsburg stellt zusammen 400.000 Euro bereit. Kämmerer Wolfgang Heimpel sagte, es sei „nichts Unredliches“, wenn die Stadt hier mit so hohen Mitteln eine kirchliche Einrichtung fördere. Die Kirche übernehme hier eine städtische Aufgabe.

Würde sie keine Kindereinrichtungen betreiben, wäre die Stadt allein in der Verantwortung. Die Kirche verpflichtet sich, mindestens 45 Jahre lang die Kindergärten zu betreiben.

Der Kindergarten Sankt Stephan wird an der Mindelheimer Lautenwirtswiese entstehen

Im Fall von St. Stephan hat sich die örtliche Kirchengemeinde für einen Neubau an der Lautenwirtswiese entschieden. Der bestehende Kindergarten an der Bürgermeister-Betz-Straße wird aufgegeben. Hauptgrund für den Neubau ist der wachsende Bedarf an Hortplätzen. Demnächst muss im früheren Institut der Englischen Fräulein sogar eine Art „Not“-Krippe eingerichtet werden, sagte Bürgermeister Stephan Winter. Und er fügte an: „Wir wollen Kindern im Alter von drei Jahren nicht zumuten, die Einrichtung zu wechseln.“ Das wäre ohne Neubau notwendig geworden.

Geplant hat den Neubau der Kaufbeurer Architekt Christian Stadtmüller. Er kommt auf Gesamtkosten von 4,5 Millionen Euro für St. Stephan. Davon übernimmt die Diözese 250.000 Euro. 2,025 Millionen Euro kommen vom Freistaat Bayern.

Entstehen wird ein zweigeschoßiges Gebäude mit Zeltdach. Das Gebäude wird nicht unterkellert. Es bekommt rundum Balkone. Hier hat Ursula Kiefersauer Bedenken, dass Kinder Gefahr laufen könnten, herunterzufallen. Laut Architekt können die Türen und Fenster sicher verschlossen werden.

Kritik am begrünten Dach der Mindelheimer Kita

Das Dach wird begrünt. Letzteres kritisierten Dietmar Wagner (Freie) und Josef Doll (Grüne). Sie hätten es für sinnvoller gehalten, wenn dort eine Photovoltaikanlage installiert werden würde. Wagner gab auch zu bedenken, dass ein begrüntes Dach weniger lang hält. Stadtmüller räumte ein, dass es notwendig ist, das Dach einmal im Jahr zu prüfen und größere Pflanzen samt Wurzelwerk zu entfernen.

Dem Bürgermeister fielen die hohen Kosten für eine neue Küche auf. Für die Küchentechnik sind 35.000 Euro vorgesehen und für eine separate Entlüftung weitere 175.000 Euro. Der Architekt sagte, derzeit werde in St. Stephan für alle Kinder frisch gekocht. Das soll auch in Zukunft so sein. Die Anforderungen an Hygiene hätten sich aber verschärft. Auch sei für die Küche eine eigene Entlüftungsanlage notwendig zusätzlich zu jener, die für die Kindertagesstätte ohnehin eingebaut werden muss.

Stephan Winter fürchtet unterschiedliche Standards bei den Mindelheimer Kindergärten. Bei den städtischen Einrichtungen werde das Essen angeliefert. Bei St. Stephan soll es nun eine teurere Lösung geben. Bernhard Lutz (CSU) meinte, da die eigene Küche Wunsch des Trägers ist, möge dieser doch die Kosten tragen. Der Rathauschef ließ sich vom Stadtrat ein Mandat geben, dass er und Kämmerer Wolfgang Heimpel in der Sache nachverhandeln.

In Nassenbeuren kommt eine Photovoltaikanlage aufs Kindergartendach

Die neue Kindertagesstätte St. Vitus der Katholischen Pfarrkirchenstiftung in Nassenbeuren hat der Ottobeurer Architekt Klaus Huber geplant. Es wird südlich der Schützenstraße unweit des alten Kindergartens entstehen. Das alte Gebäude soll als Pfarrheim genutzt werden, sagte Stadtrat Fritz Birkle (CSU). Im Dachgeschoß kommen Lager und Technik unter wie in Mindelheim auch. Zusätzlich kann ein Raum von den Kindern als „Licht- und Schattenraum“ genutzt werden. Nassenbeuren bekommt eine Photovoltaikanlage und kann den so gewonnenen Strom gleich verwenden.

Ortssprecher Wolfgang Streitel lobte den Neubau als klares Signal für die Ortsteile. Es sei ganz wichtig, diese für Familien attraktiv zu halten.