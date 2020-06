16:15 Uhr

Mindelheimer Querdenker Helmut Lutzenberger ist gestorben

Plus Trauer um den ehemaligen Mindelheimer Stadtrat Dr. Helmut Lutzenberger. Ein Nachruf.

Von Wilhelm Unfried

Was man heute unter „Livestyle“ versteht, war Dr. Helmut Lutzenberger zeitlebens zuwider. Der langjährige Stadtrat (1977 bis 2008) ließ sich nie in ein Korsett zwingen, er entschied immer für sich, wobei Grundlage seiner Entscheidungen das Wohl seiner Heimatstadt Mindelheim war.

Lutzenberger sorgte dafür, dass Kommunalwahlgesetz umgeschrieben wird

Einmal ein Ziel vor Augen, verfolgte er dieses hartnäckig. Dies musste auch die die bayerische Staatsregierung erfahren, denn er setzte sich für die Änderung des alten Kommunalwahlgesetzes ein: Er klagte. Der Paragraf, der Ehepaare gegenüber den Paaren in freier Partnerschaft diskriminierte, wurde umgeschrieben. Seitdem dürfen auch Verheiratete und nahe Verwandte in Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern gemeinsam dem Gemeinderat angehören, ein Erfolg von bayernweiter Bedeutung. Und so saß er dann zusammen mit seiner Ehefrau Hannelore im Mindelheimer Rat.

So war das Leben vom Mindelheimer Ex-Stadtrat

Geboren wurde Lutzenberger am 6. Oktober 1932 als einziges Kind der Bauern Anna und Clemens Lutzenberger. Schon früh musste er in der Landwirtschaft mithelfen.

Zur Schule ging er am Maristenkolleg in Mindelheim. Anschließend begann studierte er Theologie, Mathematik, Physik und Philosophie. Die Promotion hat er im Fach der Philosophie abgeschlossen Daraufhin begann er ein Referendariat in Marktbreit und arbeitete schließlich als Lehrer am Maristenkolleg. 1968 heiratete er in der Wieskirche seine „Arbeitskollegin“ Hannelore. Das Paar bekam vier Kinder geboren. Sein besonderer stolz waren seine insgesamt sechs Enkelkinder 1995 ging Lutzenberger in den Ruhestand.

Lutzenberger im Jahr Oktober 2017 Bild: Ulf Lippmann

Den Verstorbenen bezeichnen seine Weggefährten als bescheiden und unkonventionell. Er hatte ein großes Herz, war großzügig, offen und hilfsbereit. Er war vielfältig interessiert und konnte sehr ausdauernd sein. Er hatte in der Kommunalpolitk einen Blick für die Schwächeren.

Innere Ruhe als Tugend

Er verfügte über Geduld und innere Ruhe. Letztere fand er bei seinen Bergtouren rund um Südtirol. Weiter war Kroatien ein beliebtes Reiseziel. Daneben war ein Künstler, konnte mit Holz umgehen und gestalten. Seine Liebe galt auch den Sonnenuhren und den damit verbundenen astronomischen Berechnungen. Bis ins hohe Alter war er geistig fit. So stellte er mit 86 Jahren noch mathematische Aufgaben für die Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Sonnenuhren.

So umgänglich wie er oft war, so hartnäckig war er, um ein einmal anvisiertes Ziel zu erreichen. Im Stadtrat beuget er sich keinem Fraktionszwang. Deshalb stieg er bei der CSU aus und gründete die Mindelheimer Bürgergemeinschaft. Seiner Hartnäckigkeit ist unter anderem das Altheim St. Josef zu verdanken. Gegen die Bebauung der Obstwiese gründete er eine erfolgreiche Bürgerinitiative.

Der Verstorbene war ein Original, das Mindelheim und seine Umgebung am liebsten zu Fuß oder auf seinem Traktor-Oldie erkundete. Dennoch blickte er auch über den Tellerrand. Die Städtepartnerschaften und Europa lagen ihm am Herzen. Mindelheim hat mit Dr. Helmuit Lutzenberger eine Persönlichkeit verloren.