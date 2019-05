Mindelheimer zeigen großes Herz für arme Familie

Plus Der Mindelheimer Jürgen Franieck bat darum, einer um ihren Buben trauernde Familie in Peru zu unterstützen. Die Resonanz war überwältigend.

Es war eine Tragödie, wie sie Eltern schlimmer nicht treffen kann: Ihr zwölfjähriger Sohn Lance war im Januar von einem Auto frontal erfasst worden. Mit 123 Stundenkilometern war ein Autofahrer in das Kind gerast, das bei einem Radrennen teilnahm. Vor den Augen seiner Schwester und seines Vaters ist der Junge gestorben. Der Mindelheimer Jürgen Franieck hat auf dieses Unglück im fernen Peru die Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung aufmerksam gemacht (wir berichteten). Er war vor Jahren Gast bei der Familie Ramirez, als er mit seinem Fahrrad die Welt bereiste.

Nicht einmal genug Geld für eine würdige Beerdigung hatte die Familie

Viele Menschen in Peru leben in bitterer Armut. Zum Schmerz über den Tod ihres über alles geliebten Sohnes kam die Not, nicht einmal genügend Geld für eine würdige Beerdigung zu haben. Franieck bat deshalb um Hilfe für die Familie – und die Mindelheimer zeigten großes Herz.

4118 Euro kamen als „Spende für Lance“ zusammen, die Franieck direkt zur Trauerfamilie überwiesen hat. Einen Brief mit dem Ausschnitt aus der Mindelheimer Zeitung schickte er hinterher. Franieck ist als Postbote in Mindelheim ein bekanntes Gesicht. „Von 100 Euro bis fünf Euro haben mir Leute spontan Geld zugesteckt, als der Bericht in der Zeitung stand“, erzählt er. Viele überwiesen auch namhafte Beträge. Ihn hat diese große Hilfsbereitschaft sehr berührt. Und auch die beiden zehn und zwölf Jahre alten Buben von Jürgen Franieck haben jeder spontan zehn Euro von ihrem Taschengeld abgezwackt, um der Familie in Peru zu helfen.

Der Vater des verunglückten Lance, Luis Ramirez, hat geschrieben, er wisse nicht, wie er danken soll. Er war überwältigt von dem Zuspruch aus Bayern. Geholfen hat auch ein bekannter Fahrradweltenbummler aus Spanien, der Kindern in Kinderhospizen und Krankenhäusern als Fahrradclown ein Lachen schenkt. Dieser Biciclown hatte vor Jahren die Gastfreundschaft von Luis erlebt. So kamen weitere 8000 Euro zusammen. Mit dem Geld will Luis sein Fahrradhaus ausbauen, um weiterhin radelnde Gäste aus der ganzen Welt empfangen zu können. (jsto)