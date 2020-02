20.02.2020

Mit Kneipp den Tourismus ankurbeln

Kann die Stadt etwas gegen die sinkenden Bettenzahlen unternehmen?

Seit Jahren geht die Zahl der Gästebetten in Bad Wörishofen – wie in anderen Kurorten auch – kontinuierlich zurück, ebenfalls die Übernachtungszahlen. Allein im Jahr 2018 hat die Kurstadt Bad Wörishofen zwölf Beherbergungsbetriebe und damit 358 Betten verloren. Zum Vergleich: 2001 gab es in Bad Wörishofen 6452 Gästebetten. Ende 2019 waren es noch 3657 in 123 Betrieben. Ein herber Rückschlag war da die Schließung des Kneippianums Ende 2018.

Was kann, was muss die Stadt unternehmen, um diese Abwärtsspirale zu stoppen? Das wollten auch MZ-Leser wissen. Bürgermeister Paul Gruschka sieht im Rathaus keinen akuten Handlungsbedarf, im Gegenteil: „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wir werden diesen Trend leider nicht aufhalten können“.

Stefan Welzelerkennt im „Kulturerbe Kneipp“ eine „Riesenchance für eine Markenbildung“ Bad Wörishofens als Gesundheitsstadt mit einem breiteren Zielpublikum: „Wir müssen Kneipp erlebbar und eine Kneippkur auch für Jüngere wieder sexy machen“.

Doris Hofer nimmt die erfolgreichen Hotel- und Kurbetrieben am Ort zum Vorbild: „Davon brauchen wir mehr“. Die Stadt müsse daher „Vertrauen schaffen“ um aus dem „Abwärtstrend“ des Bettenverlustes herauszukommen: „Wir dürfen nicht resignieren, sondern müssen versuchen, neue Betriebe zu gewinnen“.

Regine Glöckner nimmt die Stadt als „Takt- und Impulsgeber“ in die Pflicht, um mit neuen, kulturellen Angeboten die „Erlebnisqualität“ der Kurstadt zu steigern und dafür zu sorgen, dass Bad Wörishofen wieder eine Kurstadt von „internationalem Spitzenniveau“ werde.

Alexandra Wiedemann fordert „pfiffige Marketingkonzepte“ und sieht auch die Stadt in der Pflicht, sich gleich selbst als Hotelbetreiber zu engagieren.

Dominic Kastner sieht in der Vergangenheit Fehler: „Was wurde denn die letzten 26 Jahre getan?“, fragte der 26-Jährige in die Runde. Für ihn müsse ein „Image-Transfer“ greifen, der nicht mehr alleine den etwas abgenutzten Begriff „Kur“ in den Mittelpunkt stelle, denn: „Gerade mal zehn Prozent aller Übernachtungsgäste in Bad Wörishofen sind Kurgäste“. (alf)

