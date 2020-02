vor 36 Min.

Mit Sebastian Kneipp an besondere Orte

Fotowettbewerb zum Kneipp-Jahr 2021

Die Vorbereitungen für das Kneipp-Jahr 2021 laufen. Denn im kommenden Jahr soll der 200. Geburtstag Sebastian Kneipps gebührend gefeiert und in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Deshalb sucht der Kneipp-Bund auf Initiative von Schatzmeister Stefan Welzel besondere Fotos mit einem Kleidungsstück mit dem offiziellen Logo „200 Jahre Kneipp“, erhältlich unter anderem in der Gäste-Information im Kurhaus. Dabei geht es nicht um das spektakulärste Foto, sondern um Kreativität – vielleicht eine besondere Perspektive oder einen stimmungsvollen Sonnenuntergang. Man muss also nicht am Klippenrand stehen, Bungee springen oder ans andere Ende der Welt reisen, um sich mit einem originellen Foto zu beteiligen. Unter allen Einsendungen (Einsendeschluss: 31. Oktober 2021) wird ein dreitägiger Wohlfühlaufenthalt im Wert von 250 Euro in einem Kneipp-Bund Hotel ausgelost. (mz)

Und so können Sie teilnehmen: Mailen Sie das Foto mit Ihrem Namen und Wohnort sowie einer kurzen Beschreibung, wo und evtl. wie das Foto entstanden ist, an: 2021@kneippbund.de